11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби
Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в турнире Большого шлема, который пройдет с 29 по 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). На соревнованиях страну представят 11 спортсменов.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, национальная команда будет представлена в девяти весовых категориях.
Состав сборной Азербайджана:
Женщины:
48 кг - Кенуль Алиева
52 кг - Гюльтадж Мамедалиева
70 кг - Судаба Агаева
Свыше 78 кг - Мадина Кайсинова
Мужчины:
60 кг - Балабей Агаев
66 кг - Руслан Пашаев
73 кг - Камран Сулейманов, Хидаят Гейдаров
90 кг - Эльджан Гаджиев
Свыше 100 кг - Ушанги Кокаури, Джамал Гамзатханов
Руководить командой будут старшие тренеры мужской сборной Эльчин Исмаилов и Славко Текич, главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф, а также тренер Тарлан Керимов.
Ожидается, что в турнире примут участие около 400 дзюдоистов из 60 стран. Соревнования входят в Мировой тур дзюдо и предусматривают начисление квалификационных очков к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Кроме того, Азербайджан будет представлен в судейском корпусе. В число арбитров включен член Судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории А Назим Умбаев.
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