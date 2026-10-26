11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в турнире Большого шлема, который пройдет с 29 по 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). На соревнованиях страну представят 11 спортсменов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, национальная команда будет представлена в девяти весовых категориях.

Состав сборной Азербайджана:

Женщины:

48 кг - Кенуль Алиева

52 кг - Гюльтадж Мамедалиева

70 кг - Судаба Агаева

Свыше 78 кг - Мадина Кайсинова

Мужчины:

60 кг - Балабей Агаев

66 кг - Руслан Пашаев

73 кг - Камран Сулейманов, Хидаят Гейдаров

90 кг - Эльджан Гаджиев

Свыше 100 кг - Ушанги Кокаури, Джамал Гамзатханов

Руководить командой будут старшие тренеры мужской сборной Эльчин Исмаилов и Славко Текич, главный тренер женской сборной Амина Абделлатиф, а также тренер Тарлан Керимов.

Ожидается, что в турнире примут участие около 400 дзюдоистов из 60 стран. Соревнования входят в Мировой тур дзюдо и предусматривают начисление квалификационных очков к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Азербайджан будет представлен в судейском корпусе. В число арбитров включен член Судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории А Назим Умбаев.