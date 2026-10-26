Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе

Пентагон готовит военные базы на территории США к 90 дням автономной работы. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, данная мера принимается на случай серьезного конфликта, который нарушил бы цепочки поставок и вывел из строя электросети.

Программа Пентагона FORTRESS America предусматривает, что каждый крупный военный объект на континентальной территории США должен быть способен в течение 90 дней функционировать без внешних поставок электроэнергии, воды, топлива и связи.

Помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл подчеркнул, что ведомство не хочет зависеть от обычной гражданской муниципальной инфраструктуры в вопросах национальной обороны. Это, по его словам, недопустимый риск. Парнелл отметил, что позиция по защите США во многом опиралась на устаревшее предположение, будто страну защитят два океана.