Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V

Cadillac анонсировал выпуск юбилейной спецверсии внедорожника Escalade-V 125th Anniversary Collector Series 2027 модельного года тиражом 252 экземпляра, приуроченной к 125-летию бренда. Как передает Day.Az, об этом пишет издание "За рулем".

Новинка оснащена наддувным V8 мощностью 682 лошадиные силы и крутящим моментом 884 ньютон-метра. Внедорожник получил кованые 24-дюймовые диски, карбоновые элементы кузова, синие тормозные суппорты, затемненные шильдики и проекционные фонари в зеркалах с рисунком V8. Кузов доступен в белом или черном цветах, салон выполнен в сочетании черного и серого оттенка Sheer Gray с акцентами синего цвета Santorini Blue в ремнях и прострочке.

Каждый покупатель сможет выбрать собственный VIN-номер для нанесения на кузов и индивидуальный порядковый номер автомобиля, что делает каждый экземпляр уникальным. Комплектуется машина эксклюзивными шильдиками, ковриками и брелоком ключа в синем цвете.

Стартовая рекомендованная цена модели в США составит 239 тысяч долларов. Итоговую стоимость определяет дилер, и она может вырасти с учетом ограниченного тиража.