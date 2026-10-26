https://news.day.az/sport/1869765.html Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций Голкипер агдамского "Карабаха" Мартин Зломислич получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины на заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций

Спорт, 26 октября 2026 21:00 (UTC +04:00) 318
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций

Голкипер агдамского "Карабаха" Мартин Зломислич получил вызов в сборную Боснии и Герцеговины на заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер национальной команды Сергей Барбарез включил 28-летнего вратаря в список из 26 футболистов, приглашенных на ноябрьские встречи со Швецией и Румынией.

Помимо Зломислича, в заявку вошли еще два голкипера - Салко Хамзич из австрийского "Тироля" и Младен Юркас из боснийского "Бораца". Основной вратарь сборной Никола Василь продолжает восстанавливаться после травмы и в состав не попал.

Для Зломислича это не первый вызов в национальную команду. В последний раз он приглашался в сборную на сентябрьско-октябрьские матчи Лиги наций, причем в трех из четырех встреч выходил в стартовом составе. В частности, 5 октября голкипер "Карабаха" провел полный матч против Польши, завершившийся победой боснийцев со счетом 1:0.

Всего на счету Зломислича шесть матчей за главную команду страны. Его дебют состоялся 19 ноября 2024 года во встрече Лиги наций с Нидерландами (1:1).

Отметим, что 14 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет на выезде со Швецией, а 17 ноября примет Румынию в Зенице. После четырех туров подопечные Барбареза набрали восемь очков и пока не потерпели ни одного поражения.

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#ФК КАРАБАХ #МАРТИН ЗЛОМИСЛИЧ
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