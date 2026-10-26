Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы

Появление депутата Сейма (нижняя палата польского парламента) от оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках с функцией встроенного телесуфлера китайской компании Even Realities вызвало скандал в польских СМИ, политика обвиняют в содействии "китайским спецслужбам".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сам политик не скрывает использование очков с телесуфлером, по его словам, гаджет помогает ему при выступлениях.

"Все, что помогает лучше подготовить речь - ценно и свидетельствует об уважении к избирателям", - отметил Сохайко в беседе с газетой Fakt.

На гаджет первым обратил внимание депутат Сейма от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский. По его словам, умные очки у Сохайко выдала зеленая подсветка. Польское телевидение, в свою очередь, начало активно продвигать тезис о том, что данные с микрофонов, которые вмонтированы в очки, могут якобы отправляться властям и спецслужбам КНР. Приглашенные польскими СМИ для комментариев эксперты из числа бывших сотрудников спецслужб призвали запретить ношение в Сейме подобных гаджетов китайского производства.

В январе 2026 года по инициативе Минобороны хотели запретить въезжать на военные объекты в Польше на автомобилях китайских марок.