https://news.day.az/officialchronicle/1869819.html Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября в городе Шамахы состоялось открытие яслей-детского сада "Хыныслы". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия, ознакомились с созданными условиями.

Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО

Официальная хроника, 26 октября 2026 22:17 (UTC +04:00) 400
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы

26 октября в городе Шамахы состоялось открытие яслей-детского сада "Хыныслы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия, ознакомились с созданными условиями.

Это дошкольное образовательное учреждение, построенное Фондом Гейдара Алиева, рассчитано на 110 мест. Здесь в отдельных корпусах для девочек и мальчиков имеются спальни, а также групповые комнаты, кабинет информатики и медпункт, музыкальный и гимнастический залы, гардеробная и столовая.

Дошкольное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием, а групповые комнаты - наглядными пособиями.

Для отдыха детей установлены беседки, оборудована площадка с игровыми аттракционами.

Заведующая яслями-детским садом Саида Захидова в интервью АЗЕРТАДЖ сообщила, что старое здание детского сада, построенное в 1969 году, пришло в непригодное состояние, в связи с чем возникла необходимость в новом здании. В новых яслях-детском саду дети будут обучаться и воспитываться в шести группах.

В нашей стране реализуются государственные программы по строительству новых дошкольных учреждений и реконструкции существующих. Развитие этой сферы находится и в центре постоянного внимания Фонда Гейдара Алиева. С 2014 года Фонд реализует программу "Развитие дошкольных образовательных учреждений", внося вклад в обучение и воспитание детей. Программа охватывает не только столицу, но и регионы страны, в том числе Шамахинский район. За последние годы в Шамахы был построен и введен в эксплуатацию ряд новых яслей-детских садов и школ.

  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
  • Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы
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