Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану
Неправительственные организации (НПО) Азербайджана направили открытое письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в письме высоко оцениваются визит главы государства в освобожденные от оккупации Ханкенди и Шушу, значение, придаваемое им добрососедству между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран, а также отношения с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, основанные на взаимном уважении, доверии и искренности.
"То, что Вы, будучи врачом, прооперировали десятки азербайджанских пациентов, проявили к ним большое внимание и заботу, Ваша цель служения людям, а также гражданская позиция как общественного деятеля еще больше усилили симпатию азербайджанского народа к Вам. Заслуживают одобрения Ваша любовь и уважение к азербайджанскому языку, национально-духовным ценностям и богатому литературному наследию азербайджанского народа. Бесценно то, что в различных выступлениях Вы исполняете стихи на родном языке, обращаетесь к азербайджанским пословицам, общаетесь с членами семьи на родном языке и с гордостью демонстрируете привязанность к азербайджанскому языку. Все это показывает, что для Вас азербайджанский язык - это не просто средство общения, но и неотъемлемая часть духовной идентичности, исторической памяти и национальной принадлежности.
Именно поэтому мы верим, что Вы, как глава государства, ценящий исключительное значение родного языка в жизни человека, с особой чуткостью отнесетесь и к стремлению миллионов проживающих в Иране азербайджанцев получать образование на родном языке. Считаем, что пришло время сделать исторические шаги в направлении обеспечения возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, которые всегда играли важную роль в общественно-политической, экономической, культурной и других сферах жизни Ирана.
Расширение возможностей миллионов людей, являющихся достойными продолжателями этого исторического наследия, сохранять, развивать свой родной язык и передавать его будущим поколениям является одновременно вопросом моральной ответственности и исторической справедливости. Просим Вас лично выступить с инициативой принятия решительных и практических шагов в направлении обеспечения закрепленных в Конституции Исламской Республики Иран возможностей получения азербайджанцами образования на родном языке. Считаем, что для этой цели необходимы организация системного преподавания азербайджанского языка в школах, создание средних и высших учебных заведений, обучающих на азербайджанском языке, подготовка соответствующих педагогических кадров, разработка учебников и учебных программ, а также формирование необходимых правовых и институциональных механизмов в этом направлении. Мы уверены, что такая инициатива послужит не только реализации давней мечты миллионов людей, но и станет ярким примером высокого уважения к культурному разнообразию Ирана, приверженности справедливости и равенству. Создание возможности получать образование на родном языке - это уважение к прошлому народа, ценность, придаваемая его настоящему, и самая ценная инвестиция, вкладываемая в его будущее.
Уважаемый господин Президент!
Мы верим, что именно в период Вашего президентства исторические шаги в этом направлении оставят неизгладимый след в памяти миллионов азербайджанцев и всегда будут вспоминаться с благодарностью. Мы - представители гражданского общества Азербайджана также заявляем о готовности в рамках наших возможностей оказать всяческую поддержку реализации этой благородной миссии, развитию образования на родном языке, расширению научно-педагогического и культурного сотрудничества.
Мы с глубокими чувствами вспоминаем бессмертные строки, посвященные нашему родному языку мастером слова Азербайджана и Ирана Мухаммедхусейном Шахрияром, к творчеству которого Вы также постоянно обращаетесь с большой любовью и уважением. Мы верим, что Вы, как Президент, питающий большую любовь к родному языку, не пожалеете своих достойных усилий для претворения в жизнь этой исторической миссии", - говорится в обращении.
Обращение подписали:
Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО Азербайджана
Фуад Мамедов - председатель Азербайджанской культурологической ассоциации "Симург"
Севда Тахирли - руководитель Фонда Мирзы Алекбера Сабира
Варис Йолчиев - председатель Азербайджанского фонда литературы
Севиндж Ализаде - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"
Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет""
Дильгам Ахмед - председатель Общественного объединения "Центр исследования национального наследия "Чапар""
Сейфеддин Гусейнли - председатель Общественного объединения "Центр культурного и этнического разнообразия"
Саадат Мамедова - председатель Общественного объединения "Медиа-центр "Маарифчи""
Гамар Багирова - председатель Общественного объединения "Содействие развитию культуры, науки и образования имени Джафара Джаббарлы"
Фарида Миришова - председатель Общественного объединения поддержки развития культуры "Из"
Севиндж Абдуллаева - председатель Общественного объединения "Поддержка образования женщин и детей"
Алимамед Нуриев - руководитель Фонда конституционных исследований
Кенюль Бехбудова - председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе"
Шабнам Сафарова - председатель Общественного объединения "Во имя прогресса Карабаха"
Умуд Мирзоев - руководитель Международного фонда "Евразия-пресс"
Мубариз Аскеров - председатель Общественного объединения содействия пропаганде национальных ценностей "Объектив"
Шахин Рахманлы - председатель Общественного объединения "Ирели"
Ирада Рзазаде - председатель Общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан"
Лала Сардарлы - председатель Общественного объединения содействия охране и пропаганде образцов прикладного искусства
Магсад Сарыев - Общественное объединение "Центр литературных и культурных проявлений "ЙЕНИСИ""
Тюкязбан Сулейманова - председатель Общественного объединения содействия интеллектуальному развитию молодежи "Учимся, обучая"
Фариз Халилли - председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия "Мирас"
Мушфиг Алескерли - председатель Общественного объединения "Поддержка инновационных инициатив в медиа"
Хатира Велиева - председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди"
Салтанат Годжаманлы - председатель Общественного объединения "Защита прав человека и законности"
Новелла Джафарова - председатель Общества защиты прав женщин Азербайджана имени Д. Алиевой
Саадат Бененъярлы - председатель Азербайджанского национального отделения Международного общества прав человека
Агиль Джамал - председатель Общественного объединения "Ортаг дейерлер"
Амир Алиев - председатель Общественного объединения "Центр продвижения прав человека"
Самед Векилов - председатель Общественного объединения "Правовой центр "Муваккил""
Эльшад Эйвазов - председатель Общественного объединения "Беспристрастные журналисты"
Шалала Гасанова - председатель Общественного объединения содействия развитию связей с общественностью
Аяз Мирзоев - председатель Общественного объединения "Сеть азербайджанских журналистов"
Шахла Нагиева - председатель Общественного объединения культурных связей "Сонмез мешел"
Джасарет Гусейнзаде - председатель Общественного объединения "Поддержка информации и социальных инициатив"
Вусаля Гусейнли - председатель Общественного объединения "Женщины-реформаторы и инновации"
Ахмед Аббасбейли - председатель Общественного объединения "Центр развития общества"
Айтен Гасанова - председатель Общественного объединения "Поддержка культурного наследия, ремесленничества и креативной индустрии Азербайджана"
Фуад Гусейнзаде - председатель Общественного объединения "Поддержка журналистов диаспорской деятельности"
Анар Халилов - председатель Общественного объединения "Здоровое развитие и просвещение"
Джавид Абдуллаев - председатель Общественного объединения просвещения молодежи "Ени ол"
Турана Оруджова - учредитель и председатель Общественного объединения содействия прогрессу искусства
Халид Кязымов - председатель Общественного объединения "Региональный центр прав человека и медиа"
Эльшад Мамедли - председатель Общественного объединения "Гражданское просвещение"
Нармин Керимова - председатель Общественного объединения содействия развитию образования "Гёйярчин"
Афсаледдин Агаларов - председатель Общественного объединения содействия социально-экономическому развитию молодежи
Ядигар Мамедли - председатель Общественного объединения "Лига демократических журналистов Азербайджана"
Тунзаля Абдулалимова - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Вэтэн наминя"
Джейран Гасанова - председатель Общественного объединения поддержки матерей шехидов
Вугар Гадиров - председатель Молодежной организации "Во имя возвращения и возрождения"
Керамат Исмайылов - председатель Общественного объединения "Центр экономического и социального развития"
Фикрет Юсифов - председатель Общественного объединения международных экономических исследований "Экономикс"
Ильгар Гусейнли - председатель Общественного объединения "Социально-стратегические изыскания и аналитические исследования"
Джамиля Исбендиярова - председатель Общественного объединения содействия пропаганде национальных ценностей "Zəka İşığında".
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