Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану

Неправительственные организации (НПО) Азербайджана направили открытое письмо Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в письме высоко оцениваются визит главы государства в освобожденные от оккупации Ханкенди и Шушу, значение, придаваемое им добрососедству между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран, а также отношения с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, основанные на взаимном уважении, доверии и искренности.

"То, что Вы, будучи врачом, прооперировали десятки азербайджанских пациентов, проявили к ним большое внимание и заботу, Ваша цель служения людям, а также гражданская позиция как общественного деятеля еще больше усилили симпатию азербайджанского народа к Вам. Заслуживают одобрения Ваша любовь и уважение к азербайджанскому языку, национально-духовным ценностям и богатому литературному наследию азербайджанского народа. Бесценно то, что в различных выступлениях Вы исполняете стихи на родном языке, обращаетесь к азербайджанским пословицам, общаетесь с членами семьи на родном языке и с гордостью демонстрируете привязанность к азербайджанскому языку. Все это показывает, что для Вас азербайджанский язык - это не просто средство общения, но и неотъемлемая часть духовной идентичности, исторической памяти и национальной принадлежности.

Именно поэтому мы верим, что Вы, как глава государства, ценящий исключительное значение родного языка в жизни человека, с особой чуткостью отнесетесь и к стремлению миллионов проживающих в Иране азербайджанцев получать образование на родном языке. Считаем, что пришло время сделать исторические шаги в направлении обеспечения возможностей получения образования на родном языке для азербайджанцев, которые всегда играли важную роль в общественно-политической, экономической, культурной и других сферах жизни Ирана.

Расширение возможностей миллионов людей, являющихся достойными продолжателями этого исторического наследия, сохранять, развивать свой родной язык и передавать его будущим поколениям является одновременно вопросом моральной ответственности и исторической справедливости. Просим Вас лично выступить с инициативой принятия решительных и практических шагов в направлении обеспечения закрепленных в Конституции Исламской Республики Иран возможностей получения азербайджанцами образования на родном языке. Считаем, что для этой цели необходимы организация системного преподавания азербайджанского языка в школах, создание средних и высших учебных заведений, обучающих на азербайджанском языке, подготовка соответствующих педагогических кадров, разработка учебников и учебных программ, а также формирование необходимых правовых и институциональных механизмов в этом направлении. Мы уверены, что такая инициатива послужит не только реализации давней мечты миллионов людей, но и станет ярким примером высокого уважения к культурному разнообразию Ирана, приверженности справедливости и равенству. Создание возможности получать образование на родном языке - это уважение к прошлому народа, ценность, придаваемая его настоящему, и самая ценная инвестиция, вкладываемая в его будущее.

Уважаемый господин Президент!

Мы верим, что именно в период Вашего президентства исторические шаги в этом направлении оставят неизгладимый след в памяти миллионов азербайджанцев и всегда будут вспоминаться с благодарностью. Мы - представители гражданского общества Азербайджана также заявляем о готовности в рамках наших возможностей оказать всяческую поддержку реализации этой благородной миссии, развитию образования на родном языке, расширению научно-педагогического и культурного сотрудничества.

Мы с глубокими чувствами вспоминаем бессмертные строки, посвященные нашему родному языку мастером слова Азербайджана и Ирана Мухаммедхусейном Шахрияром, к творчеству которого Вы также постоянно обращаетесь с большой любовью и уважением. Мы верим, что Вы, как Президент, питающий большую любовь к родному языку, не пожалеете своих достойных усилий для претворения в жизнь этой исторической миссии", - говорится в обращении.

Обращение подписали:

Рамиль Искендерли - председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

Фуад Мамедов - председатель Азербайджанской культурологической ассоциации "Симург"

Севда Тахирли - руководитель Фонда Мирзы Алекбера Сабира

Варис Йолчиев - председатель Азербайджанского фонда литературы

Севиндж Ализаде - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"

Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет""

Дильгам Ахмед - председатель Общественного объединения "Центр исследования национального наследия "Чапар""

Сейфеддин Гусейнли - председатель Общественного объединения "Центр культурного и этнического разнообразия"

Саадат Мамедова - председатель Общественного объединения "Медиа-центр "Маарифчи""

Гамар Багирова - председатель Общественного объединения "Содействие развитию культуры, науки и образования имени Джафара Джаббарлы"

Фарида Миришова - председатель Общественного объединения поддержки развития культуры "Из"

Севиндж Абдуллаева - председатель Общественного объединения "Поддержка образования женщин и детей"

Алимамед Нуриев - руководитель Фонда конституционных исследований

Кенюль Бехбудова - председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе"

Шабнам Сафарова - председатель Общественного объединения "Во имя прогресса Карабаха"

Умуд Мирзоев - руководитель Международного фонда "Евразия-пресс"

Мубариз Аскеров - председатель Общественного объединения содействия пропаганде национальных ценностей "Объектив"

Шахин Рахманлы - председатель Общественного объединения "Ирели"

Ирада Рзазаде - председатель Общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан"

Лала Сардарлы - председатель Общественного объединения содействия охране и пропаганде образцов прикладного искусства

Магсад Сарыев - Общественное объединение "Центр литературных и культурных проявлений "ЙЕНИСИ""

Тюкязбан Сулейманова - председатель Общественного объединения содействия интеллектуальному развитию молодежи "Учимся, обучая"

Фариз Халилли - председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия "Мирас"

Мушфиг Алескерли - председатель Общественного объединения "Поддержка инновационных инициатив в медиа"

Хатира Велиева - председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев "Ханкенди"

Салтанат Годжаманлы - председатель Общественного объединения "Защита прав человека и законности"

Новелла Джафарова - председатель Общества защиты прав женщин Азербайджана имени Д. Алиевой

Саадат Бененъярлы - председатель Азербайджанского национального отделения Международного общества прав человека

Агиль Джамал - председатель Общественного объединения "Ортаг дейерлер"

Амир Алиев - председатель Общественного объединения "Центр продвижения прав человека"

Самед Векилов - председатель Общественного объединения "Правовой центр "Муваккил""

Эльшад Эйвазов - председатель Общественного объединения "Беспристрастные журналисты"

Шалала Гасанова - председатель Общественного объединения содействия развитию связей с общественностью

Аяз Мирзоев - председатель Общественного объединения "Сеть азербайджанских журналистов"

Шахла Нагиева - председатель Общественного объединения культурных связей "Сонмез мешел"

Джасарет Гусейнзаде - председатель Общественного объединения "Поддержка информации и социальных инициатив"

Вусаля Гусейнли - председатель Общественного объединения "Женщины-реформаторы и инновации"

Ахмед Аббасбейли - председатель Общественного объединения "Центр развития общества"

Айтен Гасанова - председатель Общественного объединения "Поддержка культурного наследия, ремесленничества и креативной индустрии Азербайджана"

Фуад Гусейнзаде - председатель Общественного объединения "Поддержка журналистов диаспорской деятельности"

Анар Халилов - председатель Общественного объединения "Здоровое развитие и просвещение"

Джавид Абдуллаев - председатель Общественного объединения просвещения молодежи "Ени ол"

Турана Оруджова - учредитель и председатель Общественного объединения содействия прогрессу искусства

Халид Кязымов - председатель Общественного объединения "Региональный центр прав человека и медиа"

Эльшад Мамедли - председатель Общественного объединения "Гражданское просвещение"

Нармин Керимова - председатель Общественного объединения содействия развитию образования "Гёйярчин"

Афсаледдин Агаларов - председатель Общественного объединения содействия социально-экономическому развитию молодежи

Ядигар Мамедли - председатель Общественного объединения "Лига демократических журналистов Азербайджана"

Тунзаля Абдулалимова - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Вэтэн наминя"

Джейран Гасанова - председатель Общественного объединения поддержки матерей шехидов

Вугар Гадиров - председатель Молодежной организации "Во имя возвращения и возрождения"

Керамат Исмайылов - председатель Общественного объединения "Центр экономического и социального развития"

Фикрет Юсифов - председатель Общественного объединения международных экономических исследований "Экономикс"

Ильгар Гусейнли - председатель Общественного объединения "Социально-стратегические изыскания и аналитические исследования"

Джамиля Исбендиярова - председатель Общественного объединения содействия пропаганде национальных ценностей "Zəka İşığında".