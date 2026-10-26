Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране

Саудовская Аравия планирует с 2027 года хранить нефть в Сингапуре, чтобы повысить надежность поставок энергоносителей на азиатские рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Asharq Al-Awsat, согласно договоренности двух стран, с середины 2027 года саудовскую нефть будут размещать в подземных скальных резервуарах Джуронг в Сингапуре. По словам министров энергетики обеих стран, это позволит сделать поставки более устойчивыми и укрепить энергетическую безопасность региона.

Подземные хранилища на острове Джуронг расположены на глубине 150 метров и вмещают до 1,47 млн кубометров жидких углеводородов - около 9 млн баррелей нефти и газового конденсата.

Компания Saudi Aramco уже хранит нефть в Японии и Южной Корее. В случае неожиданного дефицита местные правительства имеют преимущественное право на выкуп запасов.