https://news.day.az/society/1869811.html В Баку ограничат движение на нескольких улицах В Гарадагском районе Баку начинаются ремонтные работы на улице Эмина Гулиева в поселке Сахиль, а также на участке улицы Магеррама Сеидова. Ремонт охватит отрезок от пересечения с Сальянским шоссе до пересечения с улицей Шахлара Аскерова. На улице Вагифа Алекперова работы продолжаются.
В Баку ограничат движение на нескольких улицах
В Гарадагском районе Баку начинаются ремонтные работы на улице Эмина Гулиева в поселке Сахиль, а также на участке улицы Магеррама Сеидова. Ремонт охватит отрезок от пересечения с Сальянским шоссе до пересечения с улицей Шахлара Аскерова. На улице Вагифа Алекперова работы продолжаются.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в связи с ремонтом на указанных участках будет частично ограничено движение транспорта.
Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность в местах проведения ремонтных работ.
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