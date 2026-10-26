В Баку ограничат движение на нескольких улицах

В Гарадагском районе Баку начинаются ремонтные работы на улице Эмина Гулиева в поселке Сахиль, а также на участке улицы Магеррама Сеидова. Ремонт охватит отрезок от пересечения с Сальянским шоссе до пересечения с улицей Шахлара Аскерова. На улице Вагифа Алекперова работы продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, в связи с ремонтом на указанных участках будет частично ограничено движение транспорта.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность в местах проведения ремонтных работ.