https://news.day.az/sport/1869809.html Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО В Азербайджан, где продолжается чемпионат мира по футболу среди сборных U-15, прибыла еще одна известная личность. Как сообщает Day.Az, телеканал CBC Sport опубликовал соответствующие кадры.
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО
В Азербайджан, где продолжается чемпионат мира по футболу среди сборных U-15, прибыла еще одна известная личность.
Как сообщает Day.Az, телеканал CBC Sport опубликовал соответствующие кадры.
По имеющейся информации, знаменитый бывший арбитр, а ныне председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина находится в Азербайджане, чтобы наблюдать за матчами чемпионата.
Отметим, что ранее в страну в связи с турниром также приезжал руководитель ФИФА по глобальному развитию футбола, бывший легендарный главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.
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