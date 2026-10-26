Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО

В Азербайджан, где продолжается чемпионат мира по футболу среди сборных U-15, прибыла еще одна известная личность.

Как сообщает Day.Az, телеканал CBC Sport опубликовал соответствующие кадры.

По имеющейся информации, знаменитый бывший арбитр, а ныне председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина находится в Азербайджане, чтобы наблюдать за матчами чемпионата.

Отметим, что ранее в страну в связи с турниром также приезжал руководитель ФИФА по глобальному развитию футбола, бывший легендарный главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.