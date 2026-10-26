Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Визит генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила ульд Шейха Ахмеда в Баку и его встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - это наглядный пример того, как наша страна последовательно развивает отношения с одной из крупнейших международных организаций мусульманского мира, укрепляет свои позиции среди ее участников и готовится к новым масштабным совместным инициативам.

Одновременно этот визит дает повод еще раз оценить состоятельность разговоров о якобы возникшем противостоянии Азербайджана и исламского мира. Да, в последние недели некоторые политические и информационные силы пытались представить решение Кабинета министров Азербайджана о школьной форме как свидетельство "давления на хиджаб" и, шире, на религиозные чувства граждан.

Однако постановление от 21 сентября касается единых требований к одежде учащихся государственных общеобразовательных учреждений и запрещает элементы одежды, нарушающие установленную форму или противоречащие светскому характеру общего образования, не формулируя отдельного запрета на хиджаб как таковой. Поэтому автоматически отождествлять введение единых школьных требований с объявлением войны исламу - значит подменять содержание нормативного документа его политической интерпретацией.

Именно поэтому встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОИС была особенно показательна. Пока одни комментаторы пытаются торговать откровенно лживой информацией об Азербайджане, руководитель ОИС приезжает в Баку, встречается с Президентом нашей страны и обсуждает расширение сотрудничества. Причем речь идет о вполне конкретных планах, включая подготовку к следующему саммиту исламских государств.

Глава нашего государства подчеркнул, что Азербайджан всегда был активным членом ОИС и намерен сохранять эту линию в дальнейшем. Он напомнил о многочисленных политических, экономических и спортивных мероприятиях, проведенных в стране в рамках ОИС, и сообщил о подготовке к саммиту организации, который Баку примет в 2027 году. Глава нашего государства также подтвердил готовность Азербайджана содействовать укреплению исламской солидарности, взаимопониманию между религиями и культурами, безопасности и стабильности.

В свою очередь, Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил благодарность за прием и поддержку деятельности организации, отметив, что рад совершить один из первых визитов после избрания генеральным секретарём именно в Азербайджан. Он подчеркнул, что наблюдает развитие страны, отметил её роль в исламском мире и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Генеральный секретарь также поздравил Азербайджан с предстоящим Днем Победы, напомнив о восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны, и поддержал усилия Президента Азербайджана Ильхама Алиева по установлению мира в регионе.

Эти слова важны тем, что отражают позицию руководителя международной структуры, объединяющей государства с различными политическими системами, культурными традициями и национальными интересами. В такой организации невозможно добиться устойчивого сотрудничества одними заявлениями или символическими жестами. Необходимы постоянные контакты, взаимная поддержка, работа с конкретными инициативами и способность договариваться по вопросам, представляющим общий интерес.

Особое внимание заслуживает обсуждение предстоящего саммита ОИС в Баку. Азербайджан готовится принять представителей государств исламского мира на мероприятии высокого уровня, которое станет важной площадкой для обсуждения политических, экономических и гуманитарных задач. Это означает ответственность за формирование повестки, организацию диалога и продвижение инициатив, способных получить поддержку широкого круга участников. Генеральный секретарь ОИС выразил доверие способности Азербайджана обеспечить успех саммита.

Тут стоит напомнить, что Азербайджан вступил в Организацию исламского сотрудничества 8 декабря 1991 года, став первой из бывших советских республик, принятой в ее состав после восстановления независимости. В последующие десятилетия наша страна не ограничивалась формальным членством в ОИС. В Баку проходили крупные мероприятия организации, в 2017 году Азербайджан провёл IV Игры исламской солидарности. Одним словом, сотрудничество развивалось в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах.

Нынешняя встреча Президента Ильхама Алиева и главы ОИС подтверждает преемственность этой линии. В ней соединились прошлое, настоящее и планы на будущее: уважение к наследию общенационального лидера Гейдара Алиева, признание роли Азербайджана в исламском мире, обсуждение регионального мира, совместная работа в медиасфере и подготовка к саммиту 2027 года. Это конкретная дипломатическая повестка, а не спор о символах, искусственно раздутый ради политического эффекта.

В конечном счете политические спекуляции живут до тех пор, пока их не сопоставляют с фактами. А они указывают на то, что Азербайджан не обязан доказывать свою принадлежность к исламскому миру отказом от светского устройства государства или отказом от права устанавливать правила для общеобразовательных учреждений. Место Азербайджана в исламском мире определяется историей, культурой, международными связями и практическим вкладом в сотрудничество с мусульманскими странами. И визит генерального секретаря ОИС в Баку - еще одно подтверждение этой реальности.