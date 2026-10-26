Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО

Есть люди, для которых знакомство с музыкой становится началом большого жизненного пути. Для Джеффри Вербока таким открытием стал азербайджанский мугам. На протяжении многих лет он изучает это искусство, осваивает национальные инструменты и знакомит американскую публику с музыкальной культурой Азербайджана.

В Международном центре мугама отметили 75-летие Джеффри Вербока - человека, чья любовь к азербайджанской музыке со временем превратилась в дело всей жизни, говорится в сообщении пресс-службы Центра.

Музыка вошла в жизнь Джеффри ещё в детстве. Однако встреча с азербайджанским мугамом стала особенной: звучание кяманчи открыло ему целый музыкальный мир. Сегодня Джеффри Вербок возглавляет Американское общество мугама и продолжает делиться с другими тем, что когда-то глубоко тронуло его самого.

Джеффри Вербок владеет азербайджанскими музыкальными инструментами - кяманчой, таром и удом, исполняет народные песни и теснифы. Его интерес к Азербайджану не ограничивается музыкой: он изучает культуру, традиции и историю страны, интересуется старинными азербайджанскими коврами и свободно говорит на азербайджанском языке. Это позволяет ему общаться с носителями языка без посредников и глубже понимать культурные традиции страны.

Музыкальной молитвой человечества Джеффри Вербок называет мугам на своих лекциях-концертах по всему миру. Для Джеффри Вербока это не просто музыкальная традиция, а искусство, глубоко созвучное его внутреннему миру. Он стремится к тому, чтобы американская публика услышала в мугаме больше, чем незнакомую мелодию, - почувствовала его характер, прониклась его выразительностью и поняла его уникальный музыкальный язык.

Джеффри Вербок - автор этнографического документального фильма "Дети поют мугам" (Children Sing Mugham), рассказывающего о юных исполнителях, осваивающих и сохраняющих традиции этого уникального музыкального искусства.

В день юбилея в Международном центре мугама состоялся также показ документального фильма Джеффри Вербока "Шуша, моя любовь". Уже само название картины передаёт личное отношение автора к древнему городу, его истории и музыкальным традициям Карабаха. Фильм обращается к культурному наследию края и его месту в музыкальной истории Азербайджана.

После официальной части Джеффри Вербок выступил перед гостями, исполнив несколько музыкальных произведений. Затем встреча продолжилась в формате живого общения: участники задавали юбиляру вопросы и беседовали с ним о его творческом пути и интересе к азербайджанской музыке.

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист и посол культуры Узбекистана Сахиб Пашазаде поздравил юбиляра и вручил ему поздравительное письмо, выразив уважение человеку, который посвятил много лет изучению азербайджанской музыки и знакомству с ней американской публики.

75 лет - прекрасный повод оглянуться на пройденный путь. Для Джеффри Вербока знакомство с мугамом не осталось ярким эпизодом молодости - оно определило направление его дальнейшей жизни. Со временем личное увлечение превратилось в дело, которым он делится с другими, открывая им музыку, однажды открывшуюся ему самому.

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