Южная Корея и США начали военно-воздушные учения

Южная Корея и США приступили к двухнедельным совместным военно-воздушным учениям "Freedom Flag".

Как передает Day.Az со ссылкой на Yonhap, маневры проходят на авиабазе Кунсан, расположенной примерно в 180 километрах к юго-западу от Сеула.

В них задействованы основные силы боевой авиации двух стран.

Одной из задач маневров станет оценка готовности Южной Кореи самостоятельно планировать и проводить совместные военные операции. Это связано с подготовкой к передаче Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время (OPCON), который в настоящее время осуществляют США.

Южнокорейские власти рассчитывают получить эти полномочия к 2030 г. или раньше при условии подтверждения способности командовать объединенными силами, включая американский военный контингент, дислоцированный в стране.