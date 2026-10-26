Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться

Microsoft запустила программу добровольного увольнения с выплатой компенсаций, которая может затронуть около 60 тысяч сотрудников. Компания стремится оптимизировать расходы на фоне масштабных вложений в развитие искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на AFP.

О запуске программы стало известно в понедельник. Она распространяется на сотрудников отдельных подразделений Microsoft в США, Канаде, Индии и Великобритании, занимающих должности вплоть до вице-президента включительно. При этом предложение не коснется части специалистов центров обработки данных, а также сотрудников отделов продаж и маркетинга.

Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман объяснила инициативу стремлением сделать процесс изменений более гибким и дать сотрудникам возможность самостоятельно определять дальнейший карьерный путь.

"Предложение о добровольном увольнении отражает важную часть того, как мы меняем наш подход к переменам: обеспечиваем большую гибкость и, где это возможно, предоставляем сотрудникам больше возможностей самостоятельно определять свой дальнейший путь", - говорится в ее служебной записке.

Одновременно Microsoft пересмотрела прогноз расходов на 2026 год, снизив его со 190 млрд до 175 млрд долларов.

Согласно отчетности компании, на конец июня в Microsoft по всему миру работали 223 тысячи человек. Ранее, в апреле, компания уже предлагала досрочный выход на пенсию примерно 7% своего американского персонала, а в июле сократила почти 5 тысяч сотрудников.