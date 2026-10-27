Роналду включили в состав сборной Португалии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вошел в предварительный список сборной Португалии на заключительные матчи группового этапа Лиги наций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 41-летний футболист оказался в расширенной заявке главного тренера Жорже Жезуша. В список также включены его одноклубники Жоау Феликс и Саму Кошта.

14 ноября сборная Португалии встретится с Данией в Браге, а 17 ноября сыграет против Уэльса в Кардиффе. Окончательный состав национальной команды будет объявлен 6 ноября.

Напомним, что в сентябре Роналду покинул расположение сборной накануне встречи с Данией после разногласий с тренерским штабом. Несколькими днями ранее он также пропустил матч против Норвегии в Осло.

Впоследствии дисциплинарный совет Португальской футбольной федерации дисквалифицировал капитана на 30 дней. Срок наказания истекает 30 октября, что открывает ему возможность вернуться в национальную команду.

Роналду является рекордсменом сборной Португалии по количеству проведенных матчей (234) и забитых мячей (146). Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году и дважды становился победителем Лиги наций - в 2019 и 2025 годах.