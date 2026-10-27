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Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО

Команда инженеров китайской компании Damoda представила световое шоу с использованием самого большого количества дронов в Северной Америке в штате Техас, США. Как передает Day.Az, в рамках семи световых шоу в небо было поднято 71 207 дронов. Только для создания изображения огромного дракона (на видео) было использовано 10 183 дрона.