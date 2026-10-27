https://news.day.az/politics/1869742.html Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО

Политика, 27 октября 2026 00:01 (UTC +04:00) 343
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда

В течение дня 26 октября и в ночь на 27 октября армянские вооруженные силы, не соблюдавшие новый режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений Азербайджанской армии на разных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

По данным министерства обороны, боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были пресечены, и он был отброшен назад, неся потери. В результате мер, принятых Азербайджанской армией, был уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых также находится начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян. На различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 4 Д-30 и 3 Д-20 гаубицы-пушки, 1 ЗРК "Оса-АКМ", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 1 радиолокационная станция и 6 единиц автомобильной техники противника.

Танки, захваченные Азербайджанской армией в ходе боя в качестве трофеев, снова задействуются в военных операциях.

Грубо нарушая новый режим гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.

27 октября враг избрал своей целью мирное население Бардинского района Азербайджана, обстреляв Барду кассетными снарядами, использование которых против гражданского населения запрещено.

В результате обстрела села Гараюсифли Бардинского района примерно в 16:00 с разных направлений погибли Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013 г.р.), более 10 мирных жителей получили ранение.

В своем Twitter аккаунте помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев отметил, что среди раненых есть женщины и дети. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения продолжает совершать военные преступления. Сегодня Министерство обороны Армении объявило, что будут нанесены серьезные удары. Под этим они имели в виду мирных жителей - детей и женщин.

По состоянию на 16:00 число погибших гражданских лиц в результате артиллерийского обстрела ВС Армении села Гараюсифли Бардинского района возросло до 4 человек - скончался один из раненых, Эхтирам Халил оглу.

По данным Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), армянская армия выпустила по Барде кассетные ракеты из установки "Смерч". Об этом в своем Twitter сообщил помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится:

"Сегодня вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили условия режима гуманитарного прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу город Барда, расположенный вне зоны боевых действий.

В результате обстрела кассетными ракетами, выпущенными из установки "Смерч", погибли четыре гражданских лица, в том числе семилетняя девочка.

Четырнадцать человек, включая четырех детей, были серьезно ранены.

Убийство гражданских лиц во время вооруженных конфликтов является грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и норм международного гуманитарного права в целом.

Сколько еще невинных людей должно погибнуть от рук армянских агрессоров, прежде чем мировое сообщество перестанет молчаливо взирать на эти преступления?

Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, и желаю скорейшего исцеления раненым.

Мы освободим нашу землю от агрессоров и положим конец этим преступлениям.

Пусть Всевышний хранит нашу Родину!"

Армения не хочет забирать своих граждан, тела своих же военнослужащих. Об этом сказал журналистам секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

"Так, в ходе встречи с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане 12 октября Государственная комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в качестве гуманного шага азербайджанской стороны, выдвинула предложение по передаче Армении в одностороннем порядке 30 тел армянских военнослужащих, а также оставленных при отступлении вооруженными силами Армении в беспомощном положении двух гражданских лиц - жителей Гадрута Бабаян Евгении Павловны, 1935 года рождения, и Мелкумяна Миши Мерландовича, 1935 года рождения. Несмотря на неоднократные предложения в связи с этим в ходе других встреч представителей Госкомиссии с МККК, с противной стороны на эту гуманную инициативу ответа не последовало. Это, наряду с демонстрацией неуважения к нормам международного гуманитарного права Арменией, также оценивается как антигуманный подход этой страны к своим гражданам", - подчеркнул Ахундов.

Минобороны отчиталось о количестве уничтоженной и захваченной с начала войны военной техники противника.

Армия Азербайджана сокрушительными ударами в течение одного месяца нанесла колоссальный ущерб ВС Армении как в военной технике, так и в живой силе. Уничтожена или захвачена в качестве трофея военная техника ВС Армении на сумму более двух миллиардов долларов. Список приведен ниже:

уничтожены 252 танка, 53 танка захвачены в качестве трофея, в общей сложности Армения лишилась 305 танков;

уничтожены 50 боевых машин пехоты, 29 захвачены в качестве трофея - всего 79 единиц;

уничтожена 251 пушка различного калибра, 24 захвачены в качестве трофея, всего 275 единиц;

уничтожен 61 миномет, 45 захвачены в качестве трофея, всего 106 единиц;

уничтожены 53 противотанковых средства;

уничтожены 82 установки "Град";

уничтожены две единицы реактивной системы залпового огня "Ураган", одна единица "ТОС";

уничтожены четыре зенитно-ракетных комплекса "ТОР", около 40 установок "ОСА", 4 комплекса "КУБ", 1 "КРУГ", 2 "С-125";

уничтожены 6 пусковых установок "С-300";

уничтожены два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", уничтожена одна "Точка-У";

грузовые автомобили - 231 грузовик уничтожен, 20 из них с боеприпасами, 173 грузовика захвачены в качестве военного трофея, в целом 404 грузовика.

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