Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Кино в музее" прошёл показ документального фильма о жизни и творчестве народного художника Азербайджана Таира Салахова - выдающегося мастера, чьё имя занимает особое место в истории национального изобразительного искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает пресс-служба музея.

Фильм позволил участникам ближе познакомиться с личностью Таира Салахова, его творческим путём и умением раскрывать характер человека через живопись. Один из ярких представителей "сурового стиля", мастер передавал жизнь через чёткие линии, лаконичные формы и сдержанную цветовую палитру, в которой особую силу приобретали даже самые простые оттенки. В его картинах повседневные будни обретают особую выразительность.

Особое место в творчестве Салахова занимали нефтяники и другие люди труда, каспийское побережье. За суровой повседневностью художник видел человеческие судьбы, в которых находилось место мечтам, надеждам и достоинству. Именно энергия его живописи, тонкое чувство характера и искренний интерес к людям делают произведения мастера близкими зрителю и сегодня.

После просмотра фильма участники познакомились с постоянной экспозицией музея "Азербайджанская живопись и графика 1920-1980-х годов". Отдельно остановились на картинах Таира Салахова, обсудили образы нефтяников и других людей труда, а также то, каким художник изображал своих героев и что придаёт этим образам особую убедительность.

Продолжением встречи стала интерактивная программа, посвящённая творчеству художника. Специалист по образовательным программам отдела культуры и образования музея, художник Мурад Гурбанов подготовил для участников пазл по мотивам знаменитой картины Таира Салахова "Ремонтники".

Центральным событием программы стала игра "Посмотри и найди", которая предложила участникам взглянуть на знакомство с картиной как на настоящее исследование. Внимательно рассматривая полотно, они искали характерные детали, изучали образы персонажей, их одежду, оттенки цветов и особенности композиции. Каждая найденная деталь помогала лучше понять замысел художника и увидеть то, что при первом взгляде могло остаться незамеченным.

Затем участники собрали пазл по картине Таира Салахова "Ремонтники". Рассматривая фрагменты, они искали нужные детали, вспоминали расположение персонажей и вместе восстанавливали изображение. Постепенно картина складывалась из отдельных элементов, а знакомые образы открывались с новой стороны. Игра помогла участникам внимательнее всмотреться в произведение и заметить детали, которые легко ускользают от взгляда.

Фильм, экскурсия и творческая игра позволили познакомиться с творчеством Таира Салахова в разных форматах: узнать о его жизни, увидеть картины в музейной экспозиции и самостоятельно поработать с одним из известных произведений мастера. Каждый этап встречи дополнял предыдущий, помогая участникам не только узнать больше о художнике, но и почувствовать, насколько интересным может быть непосредственное знакомство с живописью.

Проект "Кино в музее" объединяет разные способы знакомства с искусством, позволяя не только узнавать новое о художниках и их произведениях, но и находить собственный взгляд на то, что мы видим в музее.