Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО

Названы районы Баку, где можно найти более дешевые квартиры

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, председатель правления Общества оценщиков Вугар Орудж рассказал, в каких районах столицы сейчас можно приобрести квартиру по относительно доступной цене.

По его словам, наиболее доступные варианты встречаются в Гарадагском и Хазарском районах, а также в некоторых отдаленных частях Сабунчинского района.

Орудж объяснил, что одна из причин более низких цен на жилье в этих районах - слабый рынок аренды. Низкая доходность от сдачи квартир уменьшает их привлекательность для инвесторов.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, в Баку есть районы, где жилье пока стоит относительно недорого, но в перспективе может вырасти в цене.

Как отметил Орудж, повышение стоимости недвижимости возможно прежде всего там, где реализуются новые проекты, улучшается транспортная инфраструктура и увеличивается число жителей.

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