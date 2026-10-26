МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО

В рамках проекта "Mədəniyyət rüzgarı" (Дуновение культуры) Научно-методического и квалификационного центра культуры (МЕМİМ)Министерства культуры Азербайджана организованы тренинги при поддержке Губа-Хачмазского регионального управления культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЕМİМ.

В Центральной библиотеке Шабранской районной централизованной библиотечной системы (МКС) состоялся тренинг на тему "Функциональные возможности KOHA AKIS и способы их эффективного использования". В тренинге, организованном в партнерстве с Национальной библиотекой Азербайджана, приняли участие сотрудники библиотек Губинского, Хачмазского, Шабранского, Сиязанского и Гусарского районов.

О важности проекта рассказала заведующая отделом МЕМİМ, заслуженный работник культуры Лала Керимова. Было отмечено, что цель тренинга - ускорение внедрения современных методов в сфере обслуживания библиотек, повышение профессионализма сотрудников и правильная организация работы с читателями.

Затем тренер Ламия Сулейманова, ведущий научный сотрудник отдела научных исследований, библиотечного дела и методического обеспечения Национальной библиотеки Азербайджана, рассказала о преимуществах системы KOHA и о том, как инновации в библиотечной сфере способствуют её общему развитию. Также она ответила на вопросы библиотекарей.

В тот же день в Центральной библиотеке Шабранского района состоялся тренинг на тему "Музеификация и оцифровка материального наследия: современные подходы" для сотрудников музеев. Тренинг предназначен для специалистов, работающих в сфере культуры, в частности, для музейных и резервных (историко-археологических) работников, хранителей фондов, памятников и научных работников.

В тренинге, проведенном в партнерстве с Государственной службой охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры, приняли участие сотрудники музеев, работающих в Шабранском районе, а также в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Сиязанском районах.

Заведующая отделом МЕМİМ, заслуженный работник культуры Лала Керимова, подчеркнула важность цифровизации для современных музеев. Было отмечено, что современные подходы, применяемые в этой области, создают условия для надлежащего сохранения экспонатов и предоставления качественного обслуживания посетителям.

Затем с докладом выступил Лачин Мустафаев, старший научный сотрудник отдела археологии Научного фонда Национального исторического музея Азербайджана. Было отмечено, что повышение профессиональной подготовки и эффективности институциональной деятельности музейных работников, применение современных научно-методологических подходов и инновационных технологий в сфере музейной работы являются требованиями нашего времени. Была предоставлена подробная информация о развитии знаний и навыков сотрудников, укреплении их компетенций в области охраны, учета, исследований, консервации музейных объектов и коллекций, организации выставочной работы, а также популяризации культурного наследия и совершенствовании работы с посетителями.

В рамках проекта "Ветер культуры" в Сиязанской городской детской художественной школе состоялся тренинг по теме "Правовые и нормативные основы образовательной документации" для руководящего и педагогического персонала художественных школ, действующих в Губинском, Гусарском, Худатском, Хачмазском и Сиязанском регионах.

Выступивший вначале, ведущий советник Губа-Хачмазского решионального управления культуры, Фарид Мусаев, отметил, что подобные тренинги, проводимые в регионах, способствуют повышению эффективности деятельности образовательных учреждений, и выразил благодарность организаторам.

Тренинг, проведенный руководителем сектора МЕМİМ Ниджат Гасанзаде с участием руководства Центра, затронул вопросы надлежащей организации педагогического процесса в школах, обеспечения подотчетности, а также совершенствования методической подготовки учителей и повышения их квалификации в ведении документации в соответствии с требованиями. Были затронуты вопросы влияния документации на качество образования, составления годовых и календарно-тематических планов, ведения журналов уроков и индивидуальных учебных планов, учета посещаемости и оценивания. В конце тренинга были даны ответы на вопросы, представляющие интерес для участников.