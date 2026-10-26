В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота
В Дубае планируют создать первую в мире дорожку из 24-каратного золота. Она появится в торговом районе Dubai Gold District и станет новой туристической достопримечательностью города.
Как передает Day.Az со ссылкой на портал Emirates 24/7, об этом сообщил старший директор коммерческого сектора района Рашид Аль-Хармуди.
Завершить строительство планируют до конца 2026 года. Золотая дорожка будет доступна для посетителей Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам Аль-Хармуди, проект призван укрепить статус Дубая как популярного туристического направления и одного из мировых центров торговли золотом.
Кроме того, в Dubai Gold District организуют крупнейшую на Ближнем Востоке выставку, посвященную торговле золотом и ювелирными изделиями.
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