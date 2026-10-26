Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО

26 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева посетили комплекс "Насими баглары" в Шамахы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева и Алена Алиева осмотрели экспонируемые на территории произведения искусства. Затем гости посетили Capybara Cafe, созданное на основе концепции капибар.

Capybara Cafe предлагает посетителям уникальную и комфортную атмосферу. Интерьер кафе и представляемая продукция оформлены в соответствии с единой концепцией. Здесь каждая деталь напоминает о капибарах. Даже сладости в меню подаются в форме капибар.

Для гостей, желающих приобрести памятные подарки, внутри кафе функционирует магазин сувениров.

Затем Лейла Алиева и Алена Алиева посетили ферму Capybara Azerbaijan, ознакомились с созданными здесь условиями, покормили капибар. Первая в нашей стране ферма капибар - Capybara Azerbaijan была создана с целью более обстоятельного ознакомления посетителей с этими уникальными животными, внесения вклада в развитие экологического туризма, а также содействия формированию ответственного и заботливого отношения к животным. За короткое время ферма превратилась в любимое место многочисленных посетителей.

Капибары, проживающие в основном в Центральной и Южной Америке и считающиеся самыми крупными грызунами в мире, в последние годы завоевали большую популярность в различных странах. Так, являясь невероятно дружелюбными животными, капибары привлекают внимание людей своим необычным внешним видом и общительным характером, а также пробуждают еще большую любовь к животным и природе в целом. Созданная с учетом всего этого ферма Capybara Azerbaijan построена на основе самых современных технологий.

Существующая на ферме инфраструктура спроектирована с целью создания условий, максимально соответствующих естественной среде обитания капибар. Здесь для капибар созданы как крытые, так и открытые бассейны, а также индивидуальные ванны. Ферма оснащена современной системой фильтрации воды, системой автоматического увлажнения, обеспечивающей оптимальную влажность, и специальными УФ-лампами, замещающими естественный солнечный свет.

В этом месте, вызывающем большой интерес как у детей, так и взрослых, можно обстоятельно ознакомиться с частью экзотической природы, погладить их. Посетители могут покормить капибар и получить интересную информацию об их образе жизни, поведении, естественной среде обитания.

Гости также посетили один из всемирно известных домов хоббитов на территории Magic Village, являющейся одним из интересных проектов комплекса.