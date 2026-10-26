Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО

26 октября в селе Гёйляр Шамахинского района состоялось открытие новых яслей-детского сада.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Гости ознакомились с условиями, созданными в яслях-детском саду.

Строительство яслей-детского сада было начато Фондом Гейдара Алиева в 2025 году. Дошкольное образовательное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием, групповые комнаты - наглядными пособиями.

На приусадебном участке установлены беседки, оборудована детская площадка с игровыми сооружениями.

В яслях-детском саду, рассчитанном на 160 мест, созданы спальни для девочек и мальчиков, групповые комнаты, музыкальный и гимнастический залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения.

На приусадебном участке яслей проведены работы по благоустройству и озеленению, уложены асфальтовое и газонное покрытия, высажены декоративные кусты и деревья, установлены современные системы освещения.

Заведующая дошкольным образовательным учреждением Айгюн Микаилова сообщила АЗЕРТАДЖ, что в селе, где проживают 7750 человек, функционировал старый детский сад на 55 мест. Однако из-за неудовлетворительного состояния прежнего здания, нуждавшегося в ремонте, Фонд Гейдара Алиева построил новое здание. В яслях-детскому саду имеются три группы: для детей в возрасте 2-3, 3-4 и 4-5 лет. Персонал дошкольного образовательного учреждения состоит из 17 человек, 12 из которых являются техническими сотрудниками, а 5 - педагогическими работниками.