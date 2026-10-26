Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО

В Баку иногда парковочные места, выделенные для такси, занимают другие автомобили. Некоторые водители оставляют здесь машины, хотя не занимаются перевозкой пассажиров. Это вызывает недовольство лицензированных таксистов. Они жалуются, что не могут найти место для посадки и высадки пассажиров, а при остановке в других местах получают штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, транспортный эксперт Рагиф Рафиоглу считает, что для решения проблемы необходимо усилить контроль за специальными стоянками.

По его словам, недостаточно просто увеличить количество выделенных мест. Соответствующие ведомства должны совместно принимать меры для предотвращения незаконной парковки.

Начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку Тогрул Насирли заявил, что остановка других автомобилей на стоянках, предназначенных для такси, запрещена. Водителям, нарушившим это правило, грозит штраф в размере 40 манатов и начисление двух штрафных баллов согласно статье 346.6 Кодекса об административных проступках.

Для использования специальных парковочных мест по назначению необходимо усилить контроль, подчеркнул он.

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