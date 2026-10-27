"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО

В центральном матче девятого тура турецкой футбольной Суперлиги "Галатасарай" на своем поле одержал победу над "Фенербахче" со счетом 2:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, главным героем встречи, состоявшейся на стадионе "RAMS Парк", стал нигерийский нападающий хозяев Виктор Осимхен.

Форвард открыл счет на 29-й минуте, а на 44-й оформил дубль, обеспечив "Галатасараю" преимущество в два мяча еще до перерыва.

Во втором тайме "Фенербахче" попытался переломить ход противостояния. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи сократил отставание, однако добиться большего гости не сумели.

Благодаря этой победе "Галатасарай" набрал 22 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Турции. "Фенербахче" с 16 очками занимает пятое место.

В следующем туре "Галатасарай" 30 октября сыграет на выезде против "Коньяспора", а "Фенербахче" 31 октября примет "Гезтепе".