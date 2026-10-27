Вратарь "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Унаи Симон признан лучшим голкипером мира по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 29-летний испанец стал обладателем трофея имени Льва Яшина на юбилейной, 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", проходящей в лондонском театре "Палладиум".

Одним из главных достижений Симона стала победа сборной Испании на чемпионате мира-2026. На турнире, проходившем в США, Канаде и Мексике, голкипер также завоевал "Золотую перчатку" как лучший вратарь соревнований.

В борьбе за награду испанец опередил таких известных голкиперов, как Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя, Джанлуиджи Доннарумма и Матвей Сафонов.

В женской номинации лучшей признана 25-летняя Ката Коль, защищающая ворота "Барселоны" и сборной Испании.

В минувшем сезоне она провела 39 матчей, пропустила 18 голов и 23 раза сохранила свои ворота в неприкосновенности. Вместе с каталонским клубом Коль выиграла чемпионат и Кубок Испании, Суперкубок страны и женскую Лигу чемпионов.