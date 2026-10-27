Кибератака парализовала работу больниц в американском штате

Крупнейшая больничная сеть Нью-Мексико столкнулась с проблемами в работе компьютерных систем, предположительно связанными с киберинцидентом.

Как передает Day.Az со ссылкой на AP, из-за сбоя Университетская система здравоохранения Нью-Мексико (UNM Health System) перенаправляла машины скорой помощи в другие больницы, отменила приемы в более чем 30 клиниках и призвала пациентов не приезжать в главный госпиталь в Альбукерке.

Инцидент временно лишил штат возможности принимать наиболее тяжелых пациентов в единственном травматологическом центре первого уровня. Две другие крупные медицинские сети штата - Presbyterian Healthcare Services и Lovelace Health System - согласились принять дополнительных пациентов.

По словам сотрудников UNM Health System, на компьютерах появились сообщения о краже данных студентов, работников и пациентов. Характер и масштаб инцидента пока не раскрываются. ФБР подтвердило, что оказывает содействие в расследовании.

Позднее в понедельник больницы и клиники начали поэтапно возобновлять работу.