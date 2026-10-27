https://news.day.az/hitech/1869612.html iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО В ести распротранились кадры испытания на прочность нового iPhone Duo. Как передает Day.Az, новый раскладной iPhone не прошел тест на прочность - телефон можно сломать буквально голыми руками. Дисплей начинает ломаться уже под небольшим давлением.
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО
В ести распротранились кадры испытания на прочность нового iPhone Duo.
Как передает Day.Az, новый раскладной iPhone не прошел тест на прочность - телефон можно сломать буквально голыми руками.
Дисплей начинает ломаться уже под небольшим давлением.
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