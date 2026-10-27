https://news.day.az/hitech/1869612.html

iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО

В ести распротранились кадры испытания на прочность нового iPhone Duo. Как передает Day.Az, новый раскладной iPhone не прошел тест на прочность - телефон можно сломать буквально голыми руками. Дисплей начинает ломаться уже под небольшим давлением.