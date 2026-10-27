https://news.day.az/society/1869616.html

Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО

В сети распространились кадры точилок для карандашей, которым больше 100 лет. Как передает Day.Az, в начале XX века конструкция точилок могла больше напоминать небольшой станок. В этом видео вашему вниманию - Chelsea 1901 года, Beebe Premier 1910 года, U.S. Automatic и Rockford 1906 года, а также необычная Safety Razor 1934 года.