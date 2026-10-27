Не спешите менять старый смартфон

Пользователям старых смартфонов, которые стали быстро разряжаться, стоит рассмотреть замену аккумулятора, а не постоянно ограничивать уровень заряда.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет MakeUseOf.

Литий-ионные батареи со временем теряют емкость независимо от того, насколько бережно владелец обращается с устройством. Если смартфон перестал долго держать заряд, установка нового аккумулятора может стать самым простым способом вернуть ему прежнюю автономность.

Такой ремонт зачастую обходится значительно дешевле покупки нового телефона и позволяет продлить срок службы устройства. При этом для сохранения ресурса батареи важно не допускать сильного нагрева смартфона, особенно во время зарядки.

В MakeUseOf также отмечают, что регулярная зарядка до 100% может ускорять износ аккумулятора. Однако современные смартфоны оснащены контроллерами питания, которые предотвращают перезарядку. Поэтому оставлять телефон подключенным к зарядному устройству на ночь, как правило, безопасно.