В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО

В Японии курсировал поезд Keihan 5000 Series, салон которого мог менять конфигурацию в зависимости от пассажиропотока.

Как передает Day.Az, в часы пик у вагонов открывались все двери, что позволяло ускорить посадку и высадку пассажиров.

В периоды низкой загрузки две двери закрывали, а над ними опускались дополнительные сиденья, увеличивая количество мест для пассажиров.

Поезд Keihan 5000 Series полностью вывели из эксплуатации в 2021 году.