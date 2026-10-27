https://news.day.az/hitech/1869803.html В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО Онемение - это сигнал о том, что нерв или сосуд где-то страдают, и этот сигнал нельзя игнорировать, потому что за ним могут стоять серьезные заболевания, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Комментарий он дал "Ленте.ру", передает Day.Az.
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО
В Японии курсировал поезд Keihan 5000 Series, салон которого мог менять конфигурацию в зависимости от пассажиропотока.
Как передает Day.Az, в часы пик у вагонов открывались все двери, что позволяло ускорить посадку и высадку пассажиров.
В периоды низкой загрузки две двери закрывали, а над ними опускались дополнительные сиденья, увеличивая количество мест для пассажиров.
Поезд Keihan 5000 Series полностью вывели из эксплуатации в 2021 году.
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