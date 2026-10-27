Хорошая новость для пользователей метро

С сегодняшнего дня в Бакинском метрополитене восстановлено движение поездов от станции "Ази Асланова" в направлении "Ичеришехер".

Как передает Day.Az, таким образом, поезда на линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер" вернулись к обычному графику. Ранее из-за введенных ограничений составы следовали от станции "АзиАсланова" до "Ахмедлы", после чего возвращались обратно.

Напомним, в тупике станции "Ази Асланова" проводились капитальный ремонт и реконструкция, из-за чего движение поездов было ограничено.

В рамках работ обновили инфраструктуру тупика и удлинили пути, чтобы обеспечить прием поездов из шести вагонов.