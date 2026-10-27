https://news.day.az/society/1869854.html Хорошая новость для пользователей метро С сегодняшнего дня в Бакинском метрополитене восстановлено движение поездов от станции "Ази Асланова" в направлении "Ичеришехер". Как передает Day.Az, таким образом, поезда на линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер" вернулись к обычному графику.
Хорошая новость для пользователей метро
С сегодняшнего дня в Бакинском метрополитене восстановлено движение поездов от станции "Ази Асланова" в направлении "Ичеришехер".
Как передает Day.Az, таким образом, поезда на линии "Ази Асланов" - "Ичеришехер" вернулись к обычному графику. Ранее из-за введенных ограничений составы следовали от станции "АзиАсланова" до "Ахмедлы", после чего возвращались обратно.
Напомним, в тупике станции "Ази Асланова" проводились капитальный ремонт и реконструкция, из-за чего движение поездов было ограничено.
В рамках работ обновили инфраструктуру тупика и удлинили пути, чтобы обеспечить прием поездов из шести вагонов.
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