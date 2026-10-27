В Израиле проходят парламентские выборы

Сегодня в Израиле началось голосование на парламентских выборах - первых после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Как передает Day.Az, голосование определит состав 120-местного Кнессета и станет важным испытанием для действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его политических соперников.

Главными участниками борьбы выступают лагерь Нетаньяху и оппозиция во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом. По данным предвыборных опросов, ни один из лагерей не получает большинства, поэтому исход выборов может зависеть от переговоров между партиями и формирования коалиции.

В Израиле действует пропорциональная избирательная система: для прохождения в Кнессет партия должна набрать не менее 3,25% голосов. После подсчета голосов президент Ицхаг Герцог проведет консультации с партиями и поручит формирование правительства кандидату, у которого будут наибольшие шансы собрать коалицию. На это отводится до 42 дней. Победа на выборах еще не гарантирует партии власть - решающим станет то, сможет ли она заручиться поддержкой других политических сил.

Избирательные участки работают с 7:00 до 22:00 по местному времени (с 09:00 до 23:00 по бакинскому времени). После их закрытия ожидаются экзитполы, окончательный подсчет голосов прогнозируется к 30 октября, а официальные результаты должны объявить 4 ноября. Формирование нового правительства может занять несколько недель.