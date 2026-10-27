https://news.day.az/world/1869868.html Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО Мощнейший ураганный ветер, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что четыре местных жителя погибли, еще один пострадал.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО
Мощнейший ураганный ветер, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что четыре местных жителя погибли, еще один пострадал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре