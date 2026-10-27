Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога
В ближайшее время ожидается проведение первого заседания Азербайджано-германского делового совета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник заместитель главы дипломатической миссии Германии в Азербайджане Тереза Люннеманн на Германо-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.
По ее словам, Германия и Азербайджан развивают двусторонние отношения, в том числе в сфере экономического сотрудничества.
"Важной вехой в развитии двусторонних отношений стал визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин в июле. В ходе визита Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Азербайджана подписали совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства.
Это стало подтверждением приверженности двух стран расширению сотрудничества, в том числе в экономической сфере", - отметила Люннеманн.
Она также сообщила о подписании декларации о создании Азербайджано-германского делового совета и выразила надежду на скорое проведение его первого заседания.
Люннеманн подчеркнула, что политические договоренности важны, однако для достижения конкретных результатов необходимо практическое взаимодействие. По ее словам, бизнес-форум объединяет представителей компаний Германии и Азербайджана, заинтересованных в изучении возможностей для сотрудничества.
Отдельно она отметила перспективы взаимодействия в сфере переработки и упаковки пищевых продуктов.
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