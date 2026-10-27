В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО

В Баку произошло ДТП с участием скутера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел, сегодня около 4:00 утра в Наримановском районе столицы Абдулла Алиев, ехавший на скутере, был сбит автомобилем марки Toyota под управлением Агшина Мирзабайли.

23-летний А. Алиев погиб на месте происшествия в результате аварии, произошедшей на пешеходном переходе, регулируемом светофором, сопровождавшейся грубым нарушением правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает водителей скутеров и других двухколесных транспортных средств этого типа не забывать о важности правил дорожного движения, неукоснительно соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье других", - говорится в заявлении.