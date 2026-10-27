https://news.day.az/officialchronicle/1869883.html Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе Мультикультурализм и традиции религиозной и этнической терпимости - это наследие, которое наши народы несут на протяжении веков, и мы высоко ценим это. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе
Мультикультурализм и традиции религиозной и этнической терпимости - это наследие, которое наши народы несут на протяжении веков, и мы высоко ценим это.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Глава государства подчеркнул, что одной из главных причин успешного развития и стабильности Азербайджана является гармония в нашем обществе. Ведь представители всех этнических групп и религий, согласно нашей Конституции, не только обладают равными правами, но и живут вместе, как одна семья.
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