Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе

Мультикультурализм и традиции религиозной и этнической терпимости - это наследие, которое наши народы несут на протяжении веков, и мы высоко ценим это.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Глава государства подчеркнул, что одной из главных причин успешного развития и стабильности Азербайджана является гармония в нашем обществе. Ведь представители всех этнических групп и религий, согласно нашей Конституции, не только обладают равными правами, но и живут вместе, как одна семья.