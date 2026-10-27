https://news.day.az/azerinews/1869905.html Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan qeyri-sabit regionda sabitlik adası kimi görünür Bu gün ölkəmizin xarici siyasətinə, iqtisadi göstəricilərinə, roluna, qlobal enerji və daşımalar bazarlarında fəaliyyətimizə baxsanız görə bilərsiniz ki, Azərbaycanın rolu çox böyük dərəcədə artıb.

Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan qeyri-sabit regionda sabitlik adası kimi görünür

Azərbaycanca, 27 октября 2026 11:02 (UTC +04:00) 251
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan qeyri-sabit regionda sabitlik adası kimi görünür

Bu gün ölkəmizin xarici siyasətinə, iqtisadi göstəricilərinə, roluna, qlobal enerji və daşımalar bazarlarında fəaliyyətimizə baxsanız görə bilərsiniz ki, Azərbaycanın rolu çox böyük dərəcədə artıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda çıxışı zamanı bildirib.

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan qeyri-sabit regionda sabitlik adası kimi görünür.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Президент Ильхам Алиев: На международных рынках Азербайджан признают надежным поставщиком энергоресурсов 11:32 (UTC+04), Официальная хроника 39
Президент Ильхам Алиев: Наша независимая политика снискала Азербайджану огромное уважение 11:30 (UTC+04), Официальная хроника 65
Милли Меджлис обсуждает 12 законопроектов - СПИСОК 11:27 (UTC+04), Политика 414
Швейцарская компания нацелена на развитие продовольственного производства в Азербайджане 11:23 (UTC+04), Экономика 182
Pilotların iş və istirahət rejimi dəyişir 11:19 (UTC+04), Azərbaycanca 225
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан представляет собой остров стабильности в нестабильном регионе 11:18 (UTC+04), Официальная хроника 215
Президент Ильхам Алиев: Достижения нашей страны за 35 лет завоеваны азербайджанским народом 11:16 (UTC+04), Официальная хроника 223
Азербайджан и Германия изучают перспективы сотрудничества и в этой сфере 11:12 (UTC+04), Экономика 251
Президент Ильхам Алиев: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать 11:08 (UTC+04), Официальная хроника 261
Президент Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть полностью искоренена из международной политики 11:03 (UTC+04), Официальная хроника 276
Президент Ильхам Алиев: Опыт Азербайджана может способствовать урегулированию некоторых конфликтов 10:53 (UTC+04), Официальная хроника 282
На Форуме по межкультурному диалогу Президент Ильхам Алиев рассказал об освобождении Азербайджаном своих территорий 10:52 (UTC+04), Официальная хроника 301
Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ 10:50 (UTC+04), Экономика 332
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам 10:48 (UTC+04), Официальная хроника 308
В Баку автомобиль насмерть сбил 23-летнего мужчину на скутере - ВИДЕО 10:44 (UTC+04), Общество 367
Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана 10:40 (UTC+04), Экономика 329
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак 10:36 (UTC+04), Официальная хроника 353
В Баку обсуждают развитие цифровых навыков в журналистике 10:35 (UTC+04), Общество 321
В Баку стартовала германо-азербайджанская бизнес-конференция - ФОТО 10:33 (UTC+04), Экономика 379
Баку и Берлин готовятся к запуску нового формата делового диалога 10:31 (UTC+04), Экономика 346
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti bütün məsələlər üzrə birlik nümayiş etdirir 10:30 (UTC+04), Azərbaycanca 326
Bakıda yeni park salınır - FOTO 10:25 (UTC+04), Azərbaycanca 396
Президент Ильхам Алиев: Одной из главных причин стабильного развития Азербайджана является гармония в нашем обществе 10:24 (UTC+04), Официальная хроника 1 297
Азербайджан и Китай расширяют диалог в сфере хранения энергии - ФОТО 10:22 (UTC+04), Экономика 376
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан исторически и всегда был многокультурной страной 10:17 (UTC+04), Официальная хроника 334
Volkswagen объявил об ужесточении мер по реструктуризации 10:15 (UTC+04), Автоновости 350
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений 10:13 (UTC+04), Официальная хроника 886
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО 10:04 (UTC+04), Официальная хроника 3 785
Азербайджанская нефть выросла в цене 09:56 (UTC+04), Экономика 398
Шторм, смерч и проливные дожди обрушились на Анталью - ВИДЕО 09:51 (UTC+04), В мире 445
Türkiyənin 30 vilayətində əməliyyat - 85 nəfər tutuldu 09:48 (UTC+04), Azərbaycanca 406
Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане 09:45 (UTC+04), Спорт 376
Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО 09:38 (UTC+04), Экономика 398
Владельцам старых смартфонов дали простой совет 09:27 (UTC+04), Наука и технологии 435
Генпрокуратура раскрыла подробности громкого убийства в Баку 09:14 (UTC+04), Общество 4 276
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 октября 09:09 (UTC+04), Экономика
В Израиле проходят парламентские выборы 09:00 (UTC+04), В мире 462
Рыба есть, покупателей нет: что происходит на рынках Баку? - ВИДЕО 08:55 (UTC+04), Общество 551
В одном из районов Баку не будет света 08:50 (UTC+04), Общество 498
Хорошая новость для пользователей метро 08:40 (UTC+04), Общество 6 121
В этом районе Баку не будет газа 08:35 (UTC+04), Общество 510
Кибератака парализовала работу больниц в американском штате 08:21 (UTC+04), В мире 478
ПСЖ признан лучшим клубом мира 08:15 (UTC+04), Спорт 429
Крупнейшее в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО 08:10 (UTC+04), В мире 523
Назван лучший тренер года 08:10 (UTC+04), Спорт 455
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира 08:03 (UTC+04), Спорт 451
COP17 под золотой маской: что Ереван не рассказывает миру об Амулсаре? - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 08:00 (UTC+04), Политика 5 181
Названа лучшая футболистка сезона-2025/2026 07:45 (UTC+04), Спорт 533
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Унаи Симон признан лучшим голкипером мира 07:30 (UTC+04), Спорт 718
В Японии поезд мог менять салон в часы пик - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 562
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
iPhone Duo не прошел тест на прочность - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Наука и технологии 573
Не спешите менять старый смартфон 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 637
Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" 2026 года 03:15 (UTC+04), Спорт 816
Точилки для карандашей, которым больше 100 лет - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), Общество 630
В Турции задержан журналист, объявленный нежелательным лицом в Азербайджане 02:01 (UTC+04), Общество 5 812
Гороскоп на 27 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 879
"Галатасарай" обыграл "Фенербахче" в стамбульском дерби - ВИДЕО 00:55 (UTC+04), Спорт 652
Damoda представила световое шоу с использованием 70 тысяч дронов - ВИДЕО 00:42 (UTC+04), Наука и технологии 631
Роналду включили в состав сборной Португалии 00:29 (UTC+04), Спорт 635
Названы районы Баку, где квартиры стоят дешевле всего - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 780
Хроника Победы (27.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с ракетным обстрелом города Барда ВС Армении - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 852
Хроника Победы (27.10.2020): Под прицелом - Барда - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 820
Прошло 6 лет с ракетного обстрела армянскими ВС села Гараюсифли в Барде 00:01 (UTC+04), Политика 785
Таир Салахов - искусство увидеть человека - ФОТО 26 октября 23:54 (UTC+04), Культура 630
Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться 26 октября 23:45 (UTC+04), В мире 753
В Дубае построят первую в мире дорожку из чистого золота 26 октября 23:32 (UTC+04), В мире 863
МЕМİМ организованы тренинги в Шабране и Сиязане – для учителей и сотрудников библиотек - ФОТО 26 октября 23:23 (UTC+04), Культура 640
Южная Корея и США начали военно-воздушные учения 26 октября 23:15 (UTC+04), В мире 771
Парковка в этом месте обойдется водителям в 40 манатов - ВИДЕО 26 октября 23:04 (UTC+04), Общество 777
Еще одна массовая драка в Баку - ВИДЕО 26 октября 22:55 (UTC+04), Общество 956
Лейла Алиева и Алена Алиева побывали на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:46 (UTC+04), Официальная хроника 5 625
Джеффри Вербок — американец с азербайджанской душой - ФОТО 26 октября 22:31 (UTC+04), Культура 724
"Реал" и "Челси" заинтересовались полузащитником "Арсенала" 26 октября 22:25 (UTC+04), Спорт 666
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия яслей-детского сада «Хыныслы» в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:17 (UTC+04), Официальная хроника 4 488
Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы - ФОТО 26 октября 22:12 (UTC+04), Официальная хроника 5 776
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия новых яслей-детского сада в селе Гёйляр Шамахинского района - ФОТО 26 октября 22:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 039
Азербайджанские НПО направили открытое письмо Масуду Пезешкиану 26 октября 22:02 (UTC+04), Политика 945
Азербайджан и исламский мир: визит, проясняющий политические ориентиры - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 26 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 234
В Баку ограничат движение на нескольких улицах 26 октября 21:51 (UTC+04), Общество 780
Bakı Kitab Sərgisində Səudiyyə Ərəbistanının mədəniyyəti və ədəbiyyatı təqdim olunub - FOTO 26 октября 21:42 (UTC+04), Azərbaycanca 823
Пьерлуиджи Коллина в Баку - ВИДЕО 26 октября 21:40 (UTC+04), Спорт 749
Польского депутата заподозрили в работе на китайские спецслужбы 26 октября 21:38 (UTC+04), В мире 850
“PAŞA Kapital” III İslam Maliyyə Forumunda iştirak edib - FOTO 26 октября 21:34 (UTC+04), Azərbaycanca 851
Макрон обвинил соцсети в разжигании беспорядков 26 октября 21:31 (UTC+04), В мире 841
В Доме-музее Самеда Вургуна обсудили современные тенденции - ФОТО 26 октября 21:25 (UTC+04), Культура 687
Саудовская Аравия будет хранить нефть в этой стране 26 октября 21:16 (UTC+04), В мире 888
Sabah Şəkidə qaz olmayacaq 26 октября 21:10 (UTC+04), Azərbaycanca 813
В Азербайджане предупредили о попытках кражи аккаунтов WhatsApp 26 октября 21:03 (UTC+04), Общество 792
Вратарь "Карабаха" вызван в сборную Боснии и Герцеговины на матчи Лиги наций 26 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 660
Наводнения обрушились на Пхукет - ВИДЕО 26 октября 20:44 (UTC+04), В мире 857
Cadillac представил юбилейную версию Escalade-V 26 октября 20:32 (UTC+04), Автоновости 658
Австрийский бизнес нацелен на рынок Азербайджана 26 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 833
Пентагон начал подготовку военных баз к автономной работе 26 октября 20:12 (UTC+04), В мире 799
Что осталось за кадром фильма "44"? Семеро сыновей моих - откровения актеров, сыгравших бойцов азербайджанского спецназа - ФОТО 26 октября 20:03 (UTC+04), Культура 6 596
Баку и Вена готовятся к политконсультациям 26 октября 20:00 (UTC+04), Политика 789
11 дзюдоистов представят Азербайджан на турнире Большого шлема в Абу-Даби 26 октября 19:53 (UTC+04), Спорт 593
"Забота" с двойными стандартами - иранский министр полез не в свое дело 26 октября 19:45 (UTC+04), Политика 3 796
Азербайджан и ОИС обсудили подготовку к саммиту в 2027 году - ФОТО 26 октября 19:41 (UTC+04), Политика 794
Azərbaycanda mərkəzi isitmə sistemi olan neçə bina var? - AÇIQLANDI 26 октября 19:32 (UTC+04), Azərbaycanca 798
Baku International Arts Festival раскрыл детали параллельной программы - ФОТО 26 октября 19:29 (UTC+04), Культура 658
Ученые предупредили о грядущей волне геомагнитных возмущений 26 октября 19:14 (UTC+04), Это интересно 621
Британия не присоединится к структуре оборонного банка при НАТО 26 октября 19:01 (UTC+04), В мире 790
Иран продолжит развитие ядерной программы - Пезешкиан 26 октября 18:53 (UTC+04), В мире 852
Музыкальное путешествие в мир Фрэнка Синатры в Баку - ФОТО 26 октября 18:50 (UTC+04), Культура 632
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 18:42 (UTC+04), Официальная хроника 5 846
Азербайджан увеличивает расходы на оборону и пограничную службу 26 октября 18:39 (UTC+04), Политика 870
Экс-футболист «Барселоны» Самюэль Это’О в Баку 26 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 683
Şagirdlərin illik təhsil xərcləri müəyyənləşdi - Əli Əsədovdan QƏRAR 26 октября 18:20 (UTC+04), Azərbaycanca 823
Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество на основе общего исторического наследия 26 октября 18:17 (UTC+04), Политика 837
Кому в Азербайджане положен бесплатный бензин? 26 октября 18:10 (UTC+04), Общество 1 314
İkinci əl geyim almaq nə üçün təhlükəlidir? - Səbəb açıqlandı - VİDEO 26 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 826
Финансовый скандал в Турции: последствия могут быть серьезнее, чем кажется - ОБЗОР 26 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 658
Ереван должен предпринять конкретные шаги вместо затягивания мирного процесса - Азер Гараев 26 октября 17:47 (UTC+04), Политика 878
К проектам в Карабахе могут подключиться инвесторы и из этой страны 26 октября 17:42 (UTC+04), Экономика 887
Двое обвиняемых в убийстве в ресторане в Баку арестованы - ОБНОВЛЕНО 26 октября 17:38 (UTC+04), Общество 756
Müdafiə xərclərimiz ötən illə müqayisədə necə dəyişir? 26 октября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 826
Эльвин Набизаде рассказал о проекте "Радиус ответственности" - Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - ФОТО 26 октября 17:32 (UTC+04), Культура 749
Bu divarlara reklam yerləşdirənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 26 октября 17:29 (UTC+04), Azərbaycanca 848
Азербайджан и Нидерланды рассмотрели новые направления партнерства - ФОТО 26 октября 17:25 (UTC+04), Политика 881
В Германии лайнер размером с «Титаник» столкнулся с контейнеровозом - ВИДЕО 26 октября 17:16 (UTC+04), В мире 935
Audi построит свой первый завод в США 26 октября 17:08 (UTC+04), Автоновости 692
Посол рассказал о роли Центра исламской цивилизации в сохранении наследия Узбекистана 26 октября 17:06 (UTC+04), Политика 842
В Баку изменилась схема движения 5 автобусов 26 октября 16:55 (UTC+04), Общество 6 651
На AIREX 2026 обсудят перспективы привлечения инвестиций в Карабах 26 октября 16:49 (UTC+04), Политика 865
Масштабные учения НАТО в Латвии 26 октября 16:40 (UTC+04), В мире 872
Азербайджанский борец получил травму на чемпионате мира 26 октября 16:31 (UTC+04), Спорт 664
Азербайджан создает национальную инфраструктуру ИИ - Хикмет Гаджиев 26 октября 16:24 (UTC+04), Политика 867
Граждане Азербайджана могут получить право на безвизовый въезд в эту страну 26 октября 16:20 (UTC+04), Политика 1 116
Концерт в честь маэстро Рауфа Абдуллаева - ФОТО 26 октября 16:17 (UTC+04), Культура 636
В Баку изменили схему движения двух автобусов 26 октября 16:09 (UTC+04), Общество 835
Азербайджан намерен упростить визовые процедуры со странами Африки 26 октября 16:05 (UTC+04), Политика 892
Bakıda ev almaq istəyənlər üçün yeni imkan 26 октября 16:01 (UTC+04), Azərbaycanca 828
В Азербайджане уволили учительницу, проводившую прямой эфир в TikTok из школы 26 октября 15:59 (UTC+04), Общество 1 032
ИИ и соцсети затрудняют установление истины - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:55 (UTC+04), Экономика 896
SOCAR и Sonatrach обсудили поставки нефти и нефтехимической продукции 26 октября 15:51 (UTC+04), Экономика 888
Восстановление доверия и примирение - ключевые этапы постконфликтного периода - Хикмет Гаджиев 26 октября 15:48 (UTC+04), Политика 850
В Азербайджане разработаны 20-летние планы развития 68 городов 26 октября 15:45 (UTC+04), Общество 665
Мирный договор должен принести реальную пользу странам — Хикмет Гаджиев 26 октября 15:41 (UTC+04), Политика 839
Названы обязательные настройки для старого iPhone 26 октября 15:37 (UTC+04), Наука и технологии 659
В Баку закрыли известный ресторан 26 октября 15:33 (UTC+04), Общество 7 429
Старейшие галактики Вселенной поставили ученых в тупик 26 октября 15:24 (UTC+04), Это интересно 678
Уволенный главный советник Эрдогана выступил с заявлением 26 октября 15:15 (UTC+04), В мире 1 227
В Баку проходит конференция об общем историческом наследии Азербайджана и Узбекистана - ФОТО 26 октября 15:03 (UTC+04), Политика 895
В Азербайджанском национальном музее ковра откроется выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" 26 октября 15:00 (UTC+04), Культура 697
Фиаско армянских реваншистов в Вене: на оргкомитет фестиваля оказывается давление 26 октября 14:58 (UTC+04), Политика 6 298
Кадры ДТП с участием пешеходов в Азербайджане - ВИДЕО 26 октября 14:55 (UTC+04), Общество 780
Покажут ли церемонию вручения “Золотого мяча” в Азербайджане? 26 октября 14:52 (UTC+04), Спорт 944
В Азербайджанском национальном музее ковра состоится II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского исторического оружиеведения» 26 октября 14:39 (UTC+04), Культура 717
Глава МИД Нидерландов назвал Азербайджан важным партнером в регионе 26 октября 14:34 (UTC+04), Политика 888
Xaricdən gətirilən dərmanlar bu hallarda təhlükəli olur 26 октября 14:33 (UTC+04), Azərbaycanca 876
Два борца Азербайджана вышли в полуфинал ЧМ в Астане 26 октября 14:24 (UTC+04), Спорт 690
Участники Форума межкультурного диалога посетят Шушу и Физули 26 октября 14:16 (UTC+04), Политика 870
Нидерланды высоко оценили лидерство Азербайджана в мирном процессе с Арменией 26 октября 14:11 (UTC+04), Политика 866
Названы цели Всемирного форума по межкультурному диалогу 26 октября 14:07 (UTC+04), Политика 877
В Баку сделали заявление по вопросу мира с Арменией 26 октября 14:02 (UTC+04), Политика 974
Стало известно, сколько Нидерланды инвестировали в Азербайджан 26 октября 13:58 (UTC+04), Экономика 927
В Азербайджане ратифицирован Дополнительный протокол к Европейской конвенции по уголовным делам 26 октября 13:59 (UTC+04), Официальная хроника 602
Президент Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александра Зуева - ВИДЕО 26 октября 13:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 475
Директор UNAOC о роли ИИ в межкультурном диалоге 26 октября 13:51 (UTC+04), Наука и технологии 686
Азербайджан и Нидерланды работают над четырьмя соглашениями 26 октября 13:43 (UTC+04), Политика 5 472
Президент Ильхам Алиев принял высокого представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:38 (UTC+04), Официальная хроника 7 811
Azərbaycan QHT-ləri Məsud Pezeşkiana açıq məktub ünvanlayıb 26 октября 13:32 (UTC+04), Azərbaycanca 913
Уйдет ли депутат Арзухан Ализаде в отставку после ареста сына? 26 октября 13:31 (UTC+04), Политика 1 101
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОИС - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 13:24 (UTC+04), Официальная хроника 7 301
Президент Ильхам Алиев утвердил два соглашения, подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном 26 октября 13:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 401
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 26 октября 13:11 (UTC+04), Общество 1 948
В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам 26 октября 13:03 (UTC+04), Официальная хроника 639
Пять стихий - грандиозная премьера "Турандот" из-за кулис бакинской сцены - ФОТО 26 октября 12:55 (UTC+04), Культура 822
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Народного художника Фархада Халилова с юбилеем - ФОТО 26 октября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 13 984
"Сабах" повторил исторический рекорд чемпионата Азербайджана 26 октября 12:31 (UTC+04), Спорт 678
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 6 276
США отчитались о безопасности судоходства в Ормузском проливе 26 октября 11:50 (UTC+04), В мире 978
Инвестиции в сектор ИКТ Азербайджана значительно выросли - ФОТО 26 октября 11:32 (UTC+04), Экономика 983
Ağac kəsən şəxs işdən azad edilib 26 октября 11:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 008
Кадры арестованного сына депутата - ВИДЕО 26 октября 11:25 (UTC+04), Общество 1 098
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Австрии 26 октября 11:26 (UTC+04), Официальная хроника 6 835
В Азербайджане ответили на провокационное заявление иранского министра 26 октября 11:22 (UTC+04), Общество 5 053
Азербайджан не будет ждать тех, кто тормозит региональные процессы - Фарид Бахшалиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:20 (UTC+04), Политика 5 846
Негромкий голос Фуада Мамедова - поздравление ученому в день его юбилея 26 октября 11:11 (UTC+04), Общество 2 383
В Мехико прошел масштабный парад в канун Дня мертвых - ФОТО - ВИДЕО 26 октября 11:04 (UTC+04), В мире 1 029
Yollarda yeni zolaq? - Təhlükəsizlik zolağından kimlər istifadə edə bilər? - RƏSMİ 26 октября 10:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 029
ЕИБ о финансировании проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана 26 октября 10:48 (UTC+04), Экономика 995
Четыре азербайджанских борца продолжат выступление на ЧМ в Астане 26 октября 10:36 (UTC+04), Спорт 709
Банк Республика привлек 40 миллионов долларов США от Азиатского банка развития для поддержки предпринимательства в регионах - ФОТО (R) 26 октября 10:25 (UTC+04), Экономика 1 004
Совет печати Азербайджана обнародовал дополнения к этическим правилам журналистов 26 октября 10:23 (UTC+04), Общество 717
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 26 октября 10:15 (UTC+04), Туризм
На этой улице ограничено движение транспорта 26 октября 10:02 (UTC+04), Общество 775
В Иордании задержали подозреваемых в нападении на храм 26 октября 09:58 (UTC+04), В мире 1 018
Баку доказал, что взаимопонимание - лучший путь для решения проблем между странами - Новруз Аслан для Day.Az 26 октября 09:50 (UTC+04), Политика 6 496
11 человек арестованы в связи с убийством в кафе в Баку - ВИДЕО 26 октября 09:39 (UTC+04), Общество 1 085
Skoda представила роскошную версию Kodiaq Laurin - ФОТО 26 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 792
В двух районах Баку не будет света 26 октября 09:31 (UTC+04), Общество 956
В "Манчестер Юнайтед" обсуждают отставку главного тренера 26 октября 09:22 (UTC+04), Спорт 824
США считают Орбана подходящим кандидатом на пост генсека ООН - СМИ 26 октября 09:17 (UTC+04), В мире 1 066
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 октября 26 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Биткоин упал в цене 26 октября 08:50 (UTC+04), Экономика 1 096
В России 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов - ВИДЕО 26 октября 08:31 (UTC+04), В мире 1 084
Продавцов много, но... - что происходит на авторынке Баку? - ВИДЕО 26 октября 08:12 (UTC+04), Общество 896
Еще новости