Названы признаки поддельных приложений для Android

Некоторые признаки поддельных приложений для Android можно заметить еще до установки на смартфон. Об этом сообщает издание Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди этих признаков были названы несовпадение имени разработчика с владельцем сервиса, ошибки в описании и подозрительные отзывы. Автор материала Айрин Окпаначи объяснила, что знакомые название и значок не подтверждают подлинность программы: их могут скопировать создатели подделок.

Первым делом журналистка посоветовала проверить разработчика на странице приложения. Например, официальный браузер Chrome выпускает Google LLC. Если под известным названием указана другая компания, стоит выяснить причину. Дополнительно можно открыть профиль разработчика и посмотреть, какие еще программы он публикует.

Более надежный способ найти нужное приложение - перейти в магазин по ссылке с официального сайта сервиса. При этом важно проверить адрес самого сайта, чтобы не попасть на его копию. Также Окпаначи рекомендовала изучить описание и отзывы. Насторожить могут несоответствие заявленных функций известному сервису, многочисленные ошибки и однотипные восторженные комментарии без подробностей.

В заключение автор подчеркнула, что отдельного внимания заслуживают запрашиваемые разрешения. Доступ к контактам, микрофону или местоположению должен соответствовать назначению программы.