Назван объем активов Фонда развития бизнеса Азербайджана

Активы Фонда развития бизнеса Азербайджана составляют около 950 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил начальник инвестиционного департамента Фонда развития бизнеса Азербайджана Микаил Алиев на Германо-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, фонд поддерживает проекты в различных отраслях экономики, включая пищевую промышленность, фармацевтику, производство строительных материалов и зеленую энергетику.

Он отметил, что сотрудничество с немецкими компаниями уже ведется в рамках ряда проектов, в том числе в сфере переработки ячменного солода, производства безалкогольных напитков и выпуска биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП). Немецкие компании поставляют оборудование для этих проектов.

"На сегодняшний день активы фонда под управлением составляют около 950 миллионов манатов. Фонд преследует три основные цели: поддержку экономического роста и диверсификации, привлечение прямых иностранных инвестиций в Азербайджан и инвестирование в конкурентоспособные проекты, направленные на снижение зависимости от импорта.

Максимальный размер долевого участия фонда в одном проекте составляет 20 миллионов долларов США. При этом фонд, как правило, выступает миноритарным акционером с долей до 30%, а срок его участия в проектах обычно составляет от пяти до семи лет", - сказал М. Алиев.

Он также отметил, что Азербайджан предлагает инвесторам различные государственные стимулы и специальные экономические зоны. В частности, Алиев выделил возможности, доступные в промышленных парках, Алятской свободной экономической зоне, а также в рамках механизма поощрения инвестиций.