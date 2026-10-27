Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак

Мы действительно наблюдаем очень высокий уровень солидарности, взаимопонимания и уважения. Все мы объединены вокруг наших национальных идей, одной из которых является азербайджанство. Это сплачивает все народы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Подчеркнув, что это единство проявилось на самых сложных этапах нашей истории независимости, глава государства отметил, что во время военной агрессии и оккупации Азербайджана со стороны Армении, в том числе во время Второй Карабахской войны, представители всех этнических групп и религий сплотились в железный кулак. "Это - символ нашей победы", - добавил Президент Азербайджана.