Женская сборная Азербайджана стартует на ЧМ по борьбе в Астане

Сегодня, 27 октября, на чемпионате мира по борьбе в Астане (Казахстан) стартуют соревнования среди женщин. Азербайджан представят три спортсменки, две из которых вступят в борьбу за медали уже в первый день.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 57 кг Жаля Алиева начнет выступление с квалификационного раунда, где встретится с представительницей Венгрии Тамарой Доллак.

Обе спортсменки имеют в активе бронзовые медали чемпионатов Европы. Алиева поднялась на пьедестал в нынешнем году, а Доллак завоевала награду в 2022-м.

Биргюль Солтанова (65 кг), получившая восьмой номер посева, пропустит квалификационный раунд и начнет выступление с 1/8 финала. Ее первая соперница определится по итогам предварительной схватки.

В случае выхода в четвертьфинал азербайджанская спортсменка может встретиться с первой сеяной, лидером мирового рейтинга Алиной Касабиевой из России. Серебряный призер чемпионата мира 2025 года и чемпионата Европы 2026 года также должна будет преодолеть предыдущую стадию.

Интересно, что Солтанова и Касабиева уже встречались на апрельском чемпионате Европы в Тиране. Тогда в напряженном полуфинальном поединке россиянка одержала победу со счетом 11:10. Таким образом, при определенном развитии событий в Астане может состояться их повторная встреча.

Третья представительница Азербайджана, Рузанна Мамедова (59 кг), вступит в борьбу 29 октября. Уже на старте ей предстоит серьезное испытание - поединок с японкой Нацуки Ямагучи.

Этот жребий трудно назвать благоприятным, учитывая традиционно высокий уровень японской женской борьбы. К тому же Ямагучи совсем недавно стала бронзовым призером чемпионата мира среди спортсменок до 23 лет, проходившего в Лас-Вегасе.

Напомним, что соревнования по женской борьбе на мировом первенстве в Астане продлятся до 30 октября.

На данный момент в активе сборной Азербайджана две золотые медали. Чемпионами мира стали представители греко-римской борьбы Эльданиз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).