Баку и Тегеран обсудили расширение энергетического партнерства - ФОТО

Азербайджан и Иран обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети X.

"В Москве мы встретились с исполняющим обязанности министра нефти Исламской Республики Иран Хамидом Бовардом. Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития энергетического сотрудничества между нашими странами, а также вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в публикации.

Отметим, что в последние годы экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном расширяется в сферах торговли, транспорта, энергетики, транзита и логистики. Две страны также развивают взаимодействие в рамках Международного транспортного коридора "Север - Юг".

В энергетической сфере реализуются совместные проекты по обмену электроэнергией и природным газом.

Кроме того, стороны продолжают сотрудничество в целях увеличения взаимного товарооборота, расширения приграничных экономических связей, развития промышленной кооперации и содействия реализации инвестиционных проектов. Энергетика остается одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами.