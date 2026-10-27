Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений

В последние годы Всемирный форум межкультурного диалога стал эффективной и инклюзивной платформой, способствующей развитию межкультурных отношений и других сфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Глава государства отметил, что в рамках этого форума обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки дня.