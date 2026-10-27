https://news.day.az/officialchronicle/1869878.html Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений В последние годы Всемирный форум межкультурного диалога стал эффективной и инклюзивной платформой, способствующей развитию межкультурных отношений и других сфер. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу вносит вклад в развитие межкультурных отношений
В последние годы Всемирный форум межкультурного диалога стал эффективной и инклюзивной платформой, способствующей развитию межкультурных отношений и других сфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
Глава государства отметил, что в рамках этого форума обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки дня.
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