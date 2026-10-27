Газ c месторождения "Абшерон" может поставляться на 16 экспортных рынков - ИНТЕРВЬЮ

Газ с азербайджанского месторождения "Абшерон" потенциально может поставляться на 16 экспортных рынков.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник в эксклюзивном интервью Trend директор по управлению активами XRG Бассам Тадрос.

XRG является инвестиционным подразделением государственной нефтегазовой компании Объединенных Арабских Эмиратов (ADNOC).

"Месторождение "Абшерон" владеет значительными запасами газа и объединяет партнеров, приверженных его долгосрочному освоению. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и TotalEnergies владеют в проекте долями по 35% каждая. TotalEnergies выступает оператором проекта, а доля XRG составляет 30%. Такое партнерство объединяет глубокий опыт Азербайджана на местном уровне, международный опыт реализации проектов и долгосрочный капитал. В рамках первой фазы проекта осуществляются поставки газа на внутренний рынок Азербайджана с 2023 года", - сказал он.

Тадрос напомнил, что окончательное инвестиционное решение о полномасштабном освоении месторождения, объявленное 26 сентября 2026 года, знаменует собой новый этап реализации проекта.

"Ожидается, что добыча начнется в 2029 году, а суточный объем производства газа увеличится в четыре раза - со 150 млн до 600 млн кубических футов. Для нас стратегическая возможность заключается в том, чтобы поддержать это расширение совместно с партнерами и обеспечить связь между инвестициями в добычу ресурсов, инфраструктурой и будущими рынками сбыта", - добавил он.

Как XRG создала дополнительную стоимость с момента первоначальных инвестиций в "Абшерон"

Директор отметил, что наиболее очевидным результатом стал переход от заинтересованности в уже действующем месторождении к согласованному масштабному расширению проекта, при этом был обеспечен будущий рынок сбыта экспортного газа, а также продолжены поставки на внутренний рынок SOCAR.

"Долгосрочное соглашение о продаже газа с BOTAŞ обеспечивает канал для будущих поставок с "Абшерона" в Турцию и потенциально на 16 экспортных рынков, а окончательное инвестиционное решение партнеров закрепляет переход к следующему этапу освоения месторождения. Наш подход к созданию стоимости предполагает комплексное рассмотрение разработки месторождения, транспортировки и сбыта: обязательства перед покупателями помогают планировать инвестиции, а инфраструктура обеспечивает доставку ресурсов этим покупателям. Это формирует конкретную коммерческую основу проекта. Теперь задача заключается в том, чтобы обеспечить надежные поставки благодаря взвешенному распределению капитала и эффективной реализации проекта совместно с нашими партнерами", - пояснил он.

XRG в Азербайджане: стратегические приоритеты и вклад в партнерство

"Мы предоставляем долгосрочный капитал, промышленный опыт и коммерческую экспертизу, реализуя их посредством активного участия в управлении активами, а не просто финансового владения долей. На практике это означает совместную работу с партнерами над определением приоритетов развития, обеспечением финансовой дисциплины и формированием коммерческих механизмов, необходимых для выхода на рынки сбыта. Знания SOCAR об Азербайджане и производственный опыт TotalEnergies играют ключевую роль в этой работе, а наш вклад дополняет их компетенции", - сказал он.

По мнению Тадроса, существует также потенциал для взаимного обмена опытом между азербайджанскими и эмиратскими специалистами энергетического сектора.

"Наш подход основан на общих целях и четком распределении обязанностей, что позволяет использовать сильные стороны каждого партнера для долгосрочного успеха проекта", - отметил он.

Директор подчеркнул, что Азербайджан является опытным производителем энергоресурсов и стратегическим связующим звеном между Каспийским регионом, Турцией и Европой.

"Богатые природные ресурсы мирового класса, развитая инфраструктура и накопленный опят в энергетике делают Азербайджан одним из приоритетных направлений для нашего международного газового бизнеса. Наши инвестиции опираются на прочные и долгосрочные отношения между Азербайджаном и ОАЭ. Это создает основу доверия для долгосрочного сотрудничества, объединяющего взаимодополняющую экспертизу в энергетике и общую приверженность тому, чтобы связывать ресурсную базу с потребностями покупателей. Именно эту историю мы предлагаем посетителям изучить вместе с XRG на ADIPEC: как XRG совместно с партнерами инвестирует в энергетические системы, объединяющие ресурсы, инфраструктуру и рынки по всему миру", - сказал он.

Южный газовый коридор - важная часть партнерства с Азербайджаном

Тадрос отметил, что XRG намерена развивать потенциал Южного газового коридора, постепенно превращая его в интегрированную систему, объединяющую несколько источников добычи газа.

"Южный газовый коридор - это уже действующая сеть протяженностью около 3 500 километров, проходящая через Грузию и Турцию в направлении Европы. Он был создан Азербайджаном совместно с широким кругом стран и компаний. Наши инвестиции в этот коридор дополняют наше участие в проекте "Абшерон": партнерство по месторождению обеспечивает развитие ресурсной базы, а сеть участников коридора способствует выходу на рынки сбыта. Совместная оценка ресурсной базы и маршрутов поставок позволяет нам определять, где необходимы инвестиции и в каких сегментах сосредоточены коммерческие риски. Для Азербайджана такая взаимосвязанность укрепляет его сложившуюся роль энергетического партнера, а для инвесторов и покупателей доступ к рынкам становится частью инвестиционного решения.

Таким образом, наша стратегия заключается в дальнейшем развитии Южного газового коридора и его трансформации в интегрированную систему, объединяющую несколько источников добычи с ключевой инфраструктурой и конечными рынками сбыта. В настоящее время по коридору ежегодно поставляется более 25 млрд кубометров газа на региональные и европейские рынки", - пояснил он.

Тадрос отметил, что вклад Азербайджана начинается с освоения ресурсов для удовлетворения внутренних потребностей страны и сохранения ее роли надежного регионального поставщика.

"Следующий этап развития "Абшерона" призван обеспечить поставки газа в Азербайджан и Турцию, тогда как более широкая сеть открывает доступ к европейским рынкам. Европа получает более широкий выбор источников поставок, а также преимущества долгосрочных отношений, лежащих в основе надежной торговли энергоресурсами. Для достижения этого результата необходимы скоординированные инвестиции со стороны производителей, партнеров по инфраструктуре и покупателей, а не просто владение ресурсами само по себе. Наша роль заключается в поддержке такого сотрудничества посредством инвестиций, основанных на коммерческой целесообразности", - добавил директор.

Чем отличается инвестиционный подход XRG?

"Мы сочетаем финансовую дисциплину частного капитала, отраслевую экспертизу энергетической компании и долгосрочный инвестиционный горизонт. Именно партнерство позволяет нам применять эти возможности на практике. Вместо того чтобы рассматривать месторождение изолированно, мы совместно с партнерами анализируем планы разработки, доступ к инфраструктуре и спрос со стороны покупателей. Благодаря активному участию в управлении активами мы вносим вклад в принятие решений о том, как реализуются проекты, контролируются затраты и обеспечиваются будущие поставки потребителям", - сказал он.

Тадрос отметил, что XRG стремится инвестировать во взаимосвязанные энергетические системы, а не просто накапливать отдельные активы.

"Однако интеграция не является самоцелью: каждая инвестиция должна быть коммерчески обоснованной и укреплять весь инвестиционный портфель, создавая долгосрочную стоимость для наших партнеров и инвесторов. Такой подход основан на интеграции и партнерстве, а не на совокупности отдельных, не связанных между собой инвестиций", - пояснил он.

Тадрос подчеркнул, что опыт работы в Каспийском регионе подтверждает важность сотрудничества с компетентными местными и международными партнерами, наличия реалистичного плана развития, необходимой инфраструктуры и четкого понимания потребностей покупателей.

"На других рынках отличаются ресурсная база, нормативно-правовое регулирование и коммерческие структуры, поэтому оптимальное сочетание факторов будет разным. Мы будем руководствоваться теми же вопросами: каких целей стремится достичь принимающая страна, какой вклад может внести каждый партнер и каким образом инвестиции будут связаны со спросом? Именно так мы стремимся создавать масштабируемые инвестиционные платформы, сохраняя при этом финансовую дисциплину на уровне каждого отдельного проекта", - сказал он.

По мнению Тадроса, успех будет означать безопасный и надежный ввод в эксплуатацию следующего этапа разработки месторождения "Абшерон", а также сохранение партнерства, необходимого для его освоения на протяжении всего срока эксплуатации.

"Ожидается, что следующий этап разработки, запуск которого намечен на 2029 год, позволит увеличить суточную добычу газа в четыре раза - со 150 млн до 600 млн кубических футов. Кроме того, планируется добывать около 50 тыс. баррелей газового конденсата в сутки. Проект будет обеспечивать поставки потребителям в Азербайджане и Турции, а существующая трубопроводная инфраструктура откроет доступ к более широким европейским рынкам. Для нас успех означает увеличение предложения газа для Азербайджана, будущие поставки в Турцию и Европу, а также создание долгосрочной ценности для наших партнеров, клиентов и акционеров", - сказал он.

Он отметил, что не менее важным результатом станет углубление практического сотрудничества между азербайджанскими, эмиратскими и международными специалистами, компетенции которых лежат в основе этой инвестиции.

"В конечном счете мы будем оценивать успех как по выполнению наших коммерческих обязательств, так и по прочности партнерских отношений в рамках долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ", - заключил он.