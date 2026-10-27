https://news.day.az/officialchronicle/1869874.html Президент Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО В Баку проходит церемония открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии VII Всемирного форума по межкультурному диалогу - ФОТО - ВИДЕО
В Баку проходит церемония открытия VII Всемирного форума по межкультурному диалогу на тему "Диалог во имя общего будущего".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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