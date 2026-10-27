Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 доллара США, или на 0,8%, составив 127,60 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 1,51 доллара США, или на 1,31%, и составила 116,40 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 0,8 доллара США, или на 0,84%, составив 95,83 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 1,28 доллара США, или на 1,01%, и составила 127,97 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

По данным Trading Economics, во вторник цена сырой нефти опустилась ниже 101 доллара США за баррель.

"На фоне активизации дипломатических усилий на Ближнем Востоке и усиления надежд на предотвращение дальнейшей эскалации американо-иранского конфликта цены на нефть снизились вторую сессию подряд.

По имеющимся данным, в понедельник высокопоставленные представители Саудовской Аравии, Пакистана и Турции встретились с высокопоставленными представителями Ирана, чтобы возобновить переговоры, направленные на снижение напряженности и предотвращение новых ударов США и Израиля по Ирану.

Эти обсуждения состоялись примерно за неделю до промежуточных выборов в США. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после нескольких месяцев застоя в переговорах военные удары по Ирану могут быть возобновлены.

Вместе с тем силы под руководством Саудовской Аравии продолжают боевые действия против поддерживаемых Ираном хуситов. По имеющимся данным, "Хезболла", получающая финансовую поддержку Ирана, также готовится к очередному региональному конфликту в Ливане.

Хотя объемы поставок сырой нефти приближаются к уровням, существовавшим до войны, сохраняющаяся напряженность продолжает создавать риски для поставок нефти с Ближнего Востока", - отмечается в сообщении.