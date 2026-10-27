https://news.day.az/world/1869607.html Крупнейший в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО Крупнейшее в мире электрическое судно China Zorrilla начало ходить между аргентинским Буэнос-Айресом и Уругваем. Как передает Day.Az, 130-метровый паром может "бесшумно" перевозить 2100 человек и 225 авто разом. Его питают аж 5 тысяч батарей весом 260 тонн, которых хватает на 90 мин плавания. На полную зарядку уходит всего лишь 80 мин.
Крупнейший в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО
Крупнейшее в мире электрическое судно China Zorrilla начало ходить между аргентинским Буэнос-Айресом и Уругваем.
Как передает Day.Az, 130-метровый паром может "бесшумно" перевозить 2100 человек и 225 авто разом. Его питают аж 5 тысяч батарей весом 260 тонн, которых хватает на 90 мин плавания.
На полную зарядку уходит всего лишь 80 мин.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре