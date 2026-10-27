Крупнейший в мире электрическое судно вышло на маршрут - ВИДЕО

Крупнейшее в мире электрическое судно China Zorrilla начало ходить между аргентинским Буэнос-Айресом и Уругваем.

Как передает Day.Az, 130-метровый паром может "бесшумно" перевозить 2100 человек и 225 авто разом. Его питают аж 5 тысяч батарей весом 260 тонн, которых хватает на 90 мин плавания.

На полную зарядку уходит всего лишь 80 мин.