В одном из районов Баку не будет света

27 октября в целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию будут проведены ремонтные работы на трансформаторном пункте, расположенном в зоне обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", в связи с ремонтом с 10:00 до 13:00 временно ограничат подачу электроэнергии на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Мухаммеда Хиябани, Шихали Гурбанова и Заргарпалан, на проспекте Азербайджан, а также в части жилого массива Йени Ясамал-2.

После завершения работ планируется обеспечить абонентов в указанных районах более качественным и стабильным электроснабжением.