ПСЖ признан лучшим клубом мира

Французский "Пари Сен-Жермен" признан лучшим мужским футбольным клубом мира по итогам сезона-2025/2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб получил награду на юбилейной, 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", состоявшейся в лондонском театре "Палладиум".

Для "ПСЖ" это вторая подряд победа в данной номинации. Награду от имени клуба получил нападающий Усман Дембеле.

Минувший сезон стал очередным успешным периодом в истории парижан. Под руководством Луиса Энрике команда выиграла чемпионат Франции и во второй раз подряд завоевала трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что в женской номинации лучшим клубом мира была признана "Барселона".