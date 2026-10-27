https://news.day.az/sport/1869847.html ПСЖ признан лучшим клубом мира Французский "Пари Сен-Жермен" признан лучшим мужским футбольным клубом мира по итогам сезона-2025/2026. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб получил награду на юбилейной, 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", состоявшейся в лондонском театре "Палладиум". Для "ПСЖ" это вторая подряд победа в данной номинации.
ПСЖ признан лучшим клубом мира
Французский "Пари Сен-Жермен" признан лучшим мужским футбольным клубом мира по итогам сезона-2025/2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, парижский клуб получил награду на юбилейной, 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", состоявшейся в лондонском театре "Палладиум".
Для "ПСЖ" это вторая подряд победа в данной номинации. Награду от имени клуба получил нападающий Усман Дембеле.
Минувший сезон стал очередным успешным периодом в истории парижан. Под руководством Луиса Энрике команда выиграла чемпионат Франции и во второй раз подряд завоевала трофей Лиги чемпионов УЕФА.
Отметим, что в женской номинации лучшим клубом мира была признана "Барселона".
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